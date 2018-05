Agence Gabonaise de Presse

lundi 14 mai 2018 FEGAFOOT : Mise en place d’un département d’arbitrage fonctionnel LIBREVILLE, 14 Mai (AGP) – La confédération africaine de football (Caf) demande aux fédérations de mettre en place des départements d’arbitrages fonctionnels, cette décision a été prise lors de l’atelier des présidents des commissions et responsables d’arbitrage des Associations membres, organisé du 9 au 15 mars dernier au Caire en Égypte. La Fégafoot n’a pas autre choix que de s’arrimer. Dans ce courrier, la Confédération africaine de football fait le constat suivant : « Il nous a été donné de constater à l’occasion que certaines Associations membres ne respectent pas les dispositions de l’article 14, al. 1 (point g) des Statuts de la FIFA qui stipulent que « chaque Association Membre doit disposer en son sein d’une commission d’arbitrage qui lui est directement subordonnée », peut-on constater. Par la suite dans ce courrier, elle donne aux fédérations la compétence nécessaire pour gérer le secteur de l’arbitrage. « L’organisation, les normes et le développement de l’arbitrage doivent être contrôlés exclusivement par la fédération et ne peuvent en aucun cas être supervisés ni contrôlés par d’autres instances tels que les ligues, les syndicats et les gouvernements », ajoute le communiqué de la Caf. Enfin, la Caf prévoit des sanctions à l’encontre des fédérations et associations qui ne s’y conformeront pas. « Les Associations membres qui ne respectent pas ces dispositions sont invitées à s’y conformer d’ici le 1er Juin 2018 au plus tard. Passé ce délai, les contrevenants s’exposent à la "suspension automatique" de la désignation de leurs arbitres et arbitres assistants internationaux par la CAF et la FIFA jusqu’à ce qu’ils appliquent ces dispositions réglementaires ». Ce courrier de la Confédération africaine de football (Caf) vient trancher le conflit entre la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) et la ligue nationale de football professionnel (Linafp) sur la question de la désignation des arbitres dans les compétitions nationales. RL/SM/FSS