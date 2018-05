Agence Gabonaise de Presse

mardi 15 mai 2018 ÉLIMINATOIRES CAN U20/GABON-CÔTE D’IVOIRE : le capitaine des Panthères Loufilou suspendu LIBREVILLE, 15 Mai (AGP) – Le capitaine de la sélection gabonaise des U20, Clech Loufilou, pour avoir écopé d’un second carton jaune, est suspendu pour le match retour contre l’équipe ivoirienne pour le dernier tour qualificatif de la phase finale de la coupe d’Afrique des moins de 20 ans. La sélection nationale des Panthères des moins de 20 ans affronte l’équipe ivoirienne pour le dernier tour qualificatif de la Can 2019 au Niger. Après leur brillante victoire, le week-end dernier, face à la Côte d’Ivoire (3-0), les joueurs d’Anicet Yala ont repris l’entraînement lundi dernier au stade de l’amitié d’Angondjé. Seul absence, le capitaine Clech Loufilou, joueur central dans le dispositif du coach Anicet Yala. Une absence qui peut porter préjudice à la cohésion du groupe. Il a écopé d’un second carton jaune, le premier l’ayant obtenu lors du match contre le Togo. Le reste du groupe est au complet et le staff technique a la maîtrise de son effectif. Les Panthères U20 ont pour objectif de se qualifier pour la phase finale de la Can de cette catégorie au Niamey au Niger en 2019. Cette qualification passe par un bon résultat sur le sol ivoirien. RL/SM/FSS