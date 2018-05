Agence Gabonaise de Presse

mardi 15 mai 2018 Des Universités d’Etat de Russie présentées aux étudiants gabonais LIBREVILLE, 15 Mai (AGP) – Pour aider les étudiants gabonais à s’inscrire dans des Universités russes, la représentante du bureau du Réseau international du groupe des universités d’Etat de Russie ‘’RACUS’’, Mme Daria Klabukova Nzameyo Bekale a présenté aux étudiants gabonais, ce mardi à Libreville, une vingtaine d’universités d’Etat de ce pays. « Nous sommes pour aider les étudiants gabonais à s’inscrire dans les différentes Universités qui existent en Russie. Les études sont dispensées en langue Russe, certaines spécialités en français et anglais. Nous nous occupons du visa, de l’hébergement dont le montant total s’élève à 2.000.000 F CFA par an », a-t-elle indiqué. Pour y accéder, a-t-elle renchéri, ‘’les étudiants doivent être titulaires d’un baccalauréat, les demandes d’admission sont collectés chaque année par le bureau central de l’organisation ‘’RACUS’’ en Russie via une adresse en ligne et par les représentants officiels RACUS dans 61 pays à partir du 10 janvier jusqu’au 1 octobre’’. Par ailleurs, a-t-elle précisé, les étudiants étrangers s’inscrivent à la Faculté préparatoire pendant leur première année d’études. La faculté préparatoire comporte un programme d’apprentissage de langue Russe et autres matières de base de 7 à 10 mois. A la fin de l’année, les étudiants obtiennent un certificat de fin d’études de l’année préparatoire pour le passage en 1ère année. L’organisation des universités d’État de Russie s’occupe des études supérieures dans les universités dudit État, de l’inscription des citoyens étrangers aux études, de l’accompagnement des étudiants durant la période d’inscription jusqu’à l’admission, de l’hébergement garanti dans des foyers universitaires durant 7 ans, du dépôt du dossier jusqu’à obtention du diplôme. Il était question d’édifier les futurs étudiants sur plus de 500 filières dont celles médicales, économiques, d’ingénierie et Techniques, les sciences humaines en vue d’obtenir une inscription. CSM/SM