Agence Gabonaise de Presse

mardi 15 mai 2018 Le ministre Mamiaka prend langue avec la direction de la Cnamgs LIBREVILLE, 15 Mai (AGP) – Le ministre de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, Guy Maixant Mamiaka et son ministre délégué Jonathan Ndoutoume Ngome se sont rendus, ce mardi, à la Direction générale de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs) en vue de s’imprégner de son fonctionnement. « Je suis heureux que vous puissiez m’accueillir ce matin, au lendemain de ma responsabilisation à la tête de ce département. Il était important que je vienne vous voir, afin de me présenter à vous. Je suis venu avec le ministre délégué pour relever la proximité que nous avons avec la Cnamgs, en réalité, pour magnifier son importance, dans la politique sociale du Chef de l’État », s’est réjoui le ministre Guy Maixant Mamiaka. En effet, pour le ministre en charge de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, la protection sociale qui est le fer de lance de la politique du président de la République, Ali Bongo Ondimba, doit toucher tous les gabonais. Toutefois, précise-t-il, cette protection sociale à l’endroit de tous les gabonais, doit se faire de plus en plus qualitative et régulière. Par ailleurs, il a félicité le Directeur général de la Cnamgs, pour le travail remarquable, qui a été accompli par cet établissement public. Néanmoins, soutient le patron de la protection sociale et de la solidarité nationale, ce travail accompli par la Cnamgs devrait augmenter en intensité. Malgré la crise économique qui frappe le Gabon et plusieurs secteurs d’activités, le ministre Guy Maixant Mamiaka a rassuré la Direction générale de la Cnamgs, quant à son implication pour que le secteur de la protection sociale reste au cœur de la stratégie d’aide aux populations. « Nous allons continuer à travailler ensemble sans préjuger, ni ostracisme. Nous allons mettre à contribution tout le monde pour atteindre les objectifs communs’’, a confié le membre du Gouvernement Issoze Ngondet III. Pour sa part, le Directeur général de la Cnamgs, Renaud Allogho Akoué, a exposé au ministre Mamiaka et au ministre délégué, le plan stratégique 2018-2022 de la Cnamgs, notamment les actions qu’elle compte mener durant cette période pour garantir non seulement son fonctionnement, mais surtout pour satisfaire les attentes des populations gabonaises en terme de protection sociale. La rencontre s’est achevée par une visite guidée des locaux, qui a permis aux membres du gouvernement de comprendre le fonctionnement de la Cnamgs. JRB/SM/FSS