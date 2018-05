Agence Gabonaise de Presse

mardi 15 mai 2018 Gabon Télévision : Annulation de la décision d’affectation de 27 agents au ministère de la Communication LIBREVILLE, 15 Mai (AGP) - Le ministre d’État en charge de la Communication, Guy-Bertrand Mapangou recevant, ce mardi, le Syndicat national des professionnels de la communication (SYPROCOM), a ordonné l’annulation de la décision de mise à disposition du ministère, de 26 agents en service à Gabon Télévision et de l’affectation d’un de leur membre à Tchibanga, la capitale provinciale de la Nyanga (Sud). Au cours de cette réunion de travail en guise de prise de contact avec le nouveau ministre de la Communication, Guy-Bertrand Mapangou, le vice-président du Syndicat national des professionnels de la communication (SYPROCOM), Edgard Nziembi Doukaga a fait un bilan de l’évaluation, à mi-parcours des négociations avec Gabon Télévision et qui se poursuivent. Il a, par ailleurs, donné un aperçu des problèmes qui minent les entités de Gabon Télévision et de Radio Gabon. Le ministre d’État Guy-Bertrand Mapangou a fait des observations de manière générale. A cet effet, les points les plus pressants à mettre en exécution ont été la suspension de la décision d’affectation des agents, sous réserve pour ces entités de se conformer aux normes requises dans son secteur d’activités et le redéploiement des agents avec des lettres de mission en concertation avec les directions générales et les syndiqués. De même, il a suggéré aux syndicalistes d’identifier les postes de recette, les faits d’art et les services disponibles. Le patron de la Communication a instruit les partenaires à élaborer un plan de travail avec des propositions pour la prochaine rencontre. "Les solutions ne viendront que de vous et de vos suggestions. Vous êtes des acteurs principaux", a-t-il martelé. Le président du Syprocom, Jean Olivier Makaya Koumba , a été ravi des échanges qu’ils ont eu avec le nouveau ministre d’État. " S’agissant du volet qui engage le ministère, le ministre a promis se pencher rapidement sur les questions ", a-t-il souligné. COB/JRB/FSS