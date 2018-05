Agence Gabonaise de Presse

mercredi 16 mai 2018 Mamadou Sakho apporte son soutien à l’orphelinat " Sos Mwana " LIBREVILLE, 15 Mai (AGP) - L’international français, Mamadou Sakho est allé, mardi, au Centre d’accueil " Sos Mwana ", situé au quartier Belle-Vue 1, dans le 3ème arrondissement de la commune de Libreville, pour faire un important don composé de produits de première nécessité aux enfants en difficultés de cet orphélinat. Cette visite à ‘’Sos Mwana’’ s’inscrit dans le cadre des activités de son association, Amsak ( Association Mamadou Sakho). Le footballeur français d’origine malienne a apporté de la joie dans les coeurs de ces enfantsen difficultés. Plus qu’une visite, le défenseur central de Crystal Palace (Angleterre) est venu les mains chargées. Un don composé de kits alimentaires, produits de première nécessité, des médicaments et des équipements sportifs qui s’inscrit dans l’atteinte des objectifs de l’association Amsak. Mamadou Sakho a tenu pour cette occasion à transmettre un message d’encouragement et des efforts à fournir pour réussir dans la vie et pouvoir réaliser des rêves, à ces bambins abandonnés. 《Moi-même je suis orphelin de père depuis l’âge de 12 ans, donc c’est une cause qui me tient à cœur. Quand j’y pense, moi je reviens de loin. J’ai grandi dans la rue, j’ai fait la manche, je sais ce que c’est d’avoir faim ou froid. Donc, c’est normalement pour moi de redonner aujourd’hui en quelque sorte, du sourire et de la joie à ces enfants》, s’est il exprimé. Non sans omettre de rappeler que dans la vie, il faut travailler dure pour obtenir ce que l’on veut. Il faut croire en soi et ne jamais abandonner tout en gardant de l’espoir. Recevant le don, le responsable de l’orphelinat, le Père Jean, n’a pas caché toute sa satisfaction pour le choix porté sur sa structure. " Vous êtes les bienvenus car ici, vous êtes chez vous. Vos petits frères et sœurs du centre ont besoin de vous. Merci infiniment pour votre don. Les bénéficiaires en feront un bon usage ", a- t-il confié. Le jeune Arnauld qui a reçu une bottine Nike après avoir fait une description sur leur invité, n’a pas hésité d’exprimer sa joie. " Je vais garder ce présent jalousement. Je suis heureux de le voir en chaire et en os parce que la plus part de temps, c’est à la télévision que nous le voyons ", s’est-il réjouit. CBO/FSS