Agence Gabonaise de Presse

mercredi 16 mai 2018 Campagne de vaccination à Oyem : une population cible d’enfants à vacciner estimée à 86.333 OYEM, 16 Mai (AGP) – Une campagne de vaccination destinée aux enfants de 0 à 12 mois et des femmes enceintes a débuté, ce mercredi à Oyem, chef–lieu de la province du Woleu-Ntem (Nord), pour une durée de 72 heures, la population cible d’enfants à vacciner dans le département du Woleu est estimée à 86.333, a constaté l’AGP. La nouvelle campagne de vaccination qui s’inscrit dans le cadre du programme élargi de vaccination permettra d’administrer aux enfants des doses de vaccins BCG contre la poliomyélite, la rougeole et la fièvre jaune. Par contre, le vaccin contre le tétanos sera administré aux femmes enceintes et à celles en âge de procréer. Pour le chef de base provincial d’épidémiologie et de lutte contre les endémies et la riposte, Charles Mintsa, l’objectif est d’augmenter le taux de couverture vaccinale de tous les antigènes dans la commune d’Oyem, dans un premier temps, avant d’étendre l’opération dans tout le département du Woleu voire l’ensemble de la province du Woleu-Ntem.

Selon lui, cette nouvelle campagne de vaccination est une séance de rattrapage, pour mener à terme le programme annuel de vaccination. La population cible d’enfants à vacciner jusqu’à vendredi prochain dans le département du Woleu est estimée à 86.333. JRBM/RM/SM/FSS