Agence Gabonaise de Presse

mercredi 16 mai 2018 35ème Open de golf de Libreville : début ce matin des premiers coups de swing ! LIBREVILLE, 15 Mai (AGP) – La 35ème édition de l’Open de golf de Libreville débute, ce mercredi 15 mai, avec la phase préparatoire, sur le somptueux parcours du golf club de la capitale gabonaise. Prévue pour s’achever le 21 mai prochain, la compétition sera une fois de plus marquée par la présence de golfeurs professionnels et amateurs venus du Sénégal, du Ghana, du Cameroun, en plus du pays hôte. En tout, ce sont plus de 130 joueurs amateurs et professionnels qui ont pris d’assaut la pelouse à l’occasion des traditionnelles séances d’entrainements qui se feront tout au long de la journée. Occasion pour certains de maitriser davantage leur ‘’putt’’ (coup roulé joué sur le green réalisé à l’aide d’un putter), et pour d’autre à l’exemple des zimbabwéens, de faire mieux connaissance avec l’ensemble du parcours et de ses commodités. Au titre de la compétition, les départs se feront par équipe de 3 joueurs en dix minutes. Si les journées du 17 au 20 mai sont exclusivement réservées aux professionnels et assimilés, les amateurs joueront, quant à eux, du 19 au 21 mai. Les juniors 9 T occuperont le parcours du 19 au 21 mai. La compétition offre cette année encore de belles récompenses. Notamment une voiture de marque, ainsi qu’un billet d’avion Libreville-Paris en aller retour offert par les sponsors présents sur l’événement. Présidente de la fédération nationale de la discipline par ailleurs présidente du comité d’organisation de l’Open de Libreville, Marie-Cécile Poncet a vu le golf augmenter progressivement le nombre de pratiquants au plan national. Cette année encore, elle promet à tous une belle compétition, non sans souhaiter voir les gabonais rafler un maximum de places au classement général de la compétition. DM/RL/SM/FSS