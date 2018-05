Agence Gabonaise de Presse

jeudi 17 mai 2018 La sélection gabonaise au tournoi international de football pour malentendants de Montpellier LIBREVILLE, 17 Mai (AGP) - La sélection gabonaise des malentendants prend part, du 17 au 22 mai, au tournoi de football international des malentendants de Montpellier, en France. Les athlètes gabonais ont quitté Libreville, mercredi, à destination de Montpellier en France où ils participeront au 80ème anniversaire du club sportif des sourds de ladite ville. Les footballeurs gabonais malentendants sont à leur première sortie sur le plan international. Ils se sont préparés à l’échelle locale, au stade de Nzeng Ayong, dans le 6ème arrondissement de la Commune de Libreville en vue de se mettre au niveau international requis. Dans ce sens, ils ont livré quelques matches de préparation, pour travailler la cohésion et peaufiner les automatismes. Le déplacement de l’équipe gabonaise a été possible, grâce à la bonne volonté de certaines personnalités, indique une source proche de la fédération. Le président de la Fégoph, Luc Nguema Mba a ainsi remercié la première Dame, Sylvia Bongo Ondimba, pour la réussite de ce projet. ’’ La préparation a été rude pour les footballeurs, il y a eu quelques matchs amicaux. Nous profiterons pour remercier la première Dame qui a été un soutien et une aide importante pour la réussite de cette initiative’’, a-t-il déclaré. 500 participants en situation de handicap participent à ce grand rendez-vous dans les gymnases de la ville de Montpellier. Ils s’affrontent dans les disciplines suivantes : football, pétanque, volley-ball, handball et badminton. RL/SM/FSS