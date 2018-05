Agence Gabonaise de Presse

jeudi 17 mai 2018 Menace de grève de 48h des régies financières dès mardi prochain LIBREVILLE, 17 Mai (AGP) - Le syndicat des régies financières et administrations assimilées, ont tenu, ce jeudi 17 Mai, à Libreville, une assemblée générale, à l’issue de laquelle, ils ont annoncé une grève de 48 heures dès mardi prochain. « Il est question d’appeler à une grève générale d’avertissement, soit 48 heures. Il est question de dire que si nous n’avons pas le décret ou le projet de loi émanant de la présidence de la République qui met en place la sécurité de notre prime obtenue à la sueur de notre front, nous allons appeler les compatriotes à aller dans les rues », a martelé le vice-président, porte-parole du Syndicat des régies financières, Wilfried Mvou- Ossialas. Pour lui, « il est aujourd’hui anormal de constater que la présidence, première Institution du pays, donne des instructions en vue de sécuriser nos primes et arriérés, lesquelles sont contenues dans un cahier de charges, et que l’administration traîne, depuis 2017, à répondre à ces exigences », s’est-il interrogé. ERAM/FSS