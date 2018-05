Agence Gabonaise de Presse

jeudi 17 mai 2018 BASKETBALL/TOURNOI DE L’ESPOIR : Interclub du Congo et Phoenix vainqueurs lors de la première journée LIBREVILLE, 17 Mai (AGP) - Les équipes Interclub du Congo et Phoenix sont les vainqueurs de la première journée du tournoi de l’espoir de basketball de Libreville, qui se déroule au complexe sportif phœnix. Interclub du Congo a battu Ajev (61-37) dans la première rencontre de la journée, Phoenix a pris le dessus sur Owendo 7.0 (74-65). La première rencontre a opposé les congolais de l’Interclub du Congo de Brazzaville et la formation gabonaise de l’association des jeunes émergents volontaires (Ajev). Les congolais ont maîtrisé toute la partie, l’Ajev a su réagir par période, mais finalement l’Interclub du Congo, plus expérimenté, a pris le dessus en remportant la partie. Dans la deuxième rencontre, Owendo 7.0 est tombé face à Phoenix, ce match très disputé et plaisant a soulevé les ovations du public par moment. Ce tournoi international de basketball est organisé par l’association omnisport ‘’Phoenix’’, en partenariat avec la Fédération gabonaise de basketball (Fégabab), du 16 au 18 mai au complexe sportif phœnix de Libreville. Il voit la participation de quatre clubs locaux dont Phoenix, Owendo 7.0, AJEV BB et Espoir BB et une équipe venue du Congo, l’Interclub du Congo. RL/SM/FSS