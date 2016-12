Agence Gabonaise de Presse

lundi 19 décembre 2016 Séminaire des responsables du PDG de l’Estuaire : des résolutions et recommandations pour entretenir la flamme du parti dans la province LIBREVILLE, 19 DÉC. (AGP)-Réunis le 16 décembre dernier à Libreville au cours d’une rencontre provinciale de restitution des décisions prises lors du séminaire national du 3 décembre dernier, les responsables et cadres politiques du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir) de la province de l’Estuaire ont formulé des résolutions allant dans le sens de consolider le règne du parti au pouvoir dans la province. Abordant le point de la discipline au sein du parti au pouvoir, notamment les cas d’indisciplines observés lors des dernières élections présidentielles où plusieurs militants, ont été mis à l’indexe pour duplicité et complicité avec l’adversaire, les responsables et cadres politiques de la province de l’Estuaire ont recommandé l’application de la procédure qui va de l’interpellation à la sanction. En ce qui concerne l’aspect financier, il sera question de rappeler le devoir de chaque militant sur le respect des statuts en matière de versement des cotisations. De même, il a été recommandé que le choix des trésoriers des structures de bases (comité, sections et fédérations), devra se faire désormais sur la base d’un consensus et de la confiance. Ils se sont prononcés également sur la régénération et la revitalisation de leur formation politique dans la province. Ils recommandent de revigorer le militantisme sur le terrain, une nécessité pour la remobilisation, de sensibilisation et de réassurance des troupes. S’agissant du chômage et de l’autonomisation des jeunes, ils restent suspendus au projet de société du président de la République qui place la jeunesse au centre, ainsi qu’au programme d’actions relatives aux préoccupations des jeunes validé en 2016 à l’issue des universités d’été de l’union des jeunes du parti démocratique (UJPDG) à Port Gentil, en présence du président du PDG, Ali Bongo Ondimba. Le rapport final d’observation de la mission de l’union européenne sur la dernière élection n’était pas en reste. Les séminaristes attendent que les recommandations formulées soient analysées dans le cadre du dialogue politique en préparation. Les responsables et cadres politiques du PDG de la province de l’Estuaire s’engagent premièrement à entretenir la flamme du parti dans la province, à resserrer les rangs, à être solidaires et cohérents tout réaffirmant leur attachement et leur reconnaissance au parti et à son président, Ali Bongo Ondimba. Ils ont tenu à féliciter de manière « sincère » ce dernier pour sa réélection le 27 août dernier et ce nouveau mandat entamé sous le sceau de l’unité nationale, de la concorde, du partage, du vivre ensemble et de l’égalité de chances. Tout comme ils réaffirment leur soutien « total »pour la réalisation dans la réalisation de son programme politique « qui ouvre des perspectives meilleures et prônant l’égalité des chances, la parité hommes-femmes, et l’entreprenariat des jeunes ». Les séminaristes ont également exhorté le gouvernement en charge de ma mise en œuvre de la politique du président de République, à faire preuve de détermination de d’abnégation, en vue d’assurer non seulement le développement de la province de l’Estuaire, mais également l’amélioration des conditions de vie des populations. Et, tout en rassurant les estuariens de leur coopération au vue des efforts déployés, ils invitent le secrétaire général du PDG, Faustin Boukoubi, à prendre toutes les dispositions appropriées, afin d’appuyer les efforts du gouvernement pour des lendemains meilleurs. Prenant acte de la nomination du Premier ministre et du nouveau gouvernement par le président de la République, les séminaristes encouragent cette nouvelle équipe gouvernementale à redoubler d’efforts pour traduire en acte le projet de société du président de la République. Ils ont pris l’engagement de soutenir « sans réserves » l’initiative du chef de l’État de tenir un dialogue politique sans tabou, dans le but de « consolider le climat de confiance et de paix et de réunir les conditions de la relance du développement profitable et partagé par tous les gabonais, en l’occurrence ceux de l’Estuaire. Enfin, ils encouragent le Premier ministre, Emmanuel Issoze Ngondet à poursuivre ses contacts, en vue de persuader tous les acteurs politiques à se mettre autour d’une table en vue de « contribuer à l’amélioration du fonctionnement des institutions et de la consolidation de la démocratie au Gabon ». Ils exhortent tous les acteurs politiques à œuvrer dans un esprit patriotique au-delà des postures partisanes, pour la préservation de la paix. Le séminaire des cadres et responsables politiques du PDG de l’Estuaire invite la population à la persévérance, la compréhension et l’effort de participation au développement du Gabon. Ils interpellent le gouvernement à prendre en compte les recommandations formulées par tous les observateurs de la dernière élection présidentielle. Y compris les préoccupations des populations sur la nécessité d’un nouveau découpage électoral qui tienne compte des réalités actuelles sur le terrain ainsi que l’accélération des travaux de construction des infrastructures de base à savoir : les routes nationales et départementales, les voiries urbaines, les écoles, les centres de santé, l’éducation , l’adduction d’eau. Puis, les assises provinciales de l’Estuaire recommande l’ensemble des militants du PDG de soutenir le président du parti et d’exercer sereinement et pleinement leurs activités militantes. Aussi, invitent-ils le secrétaire général du PDG à la vigilance face aux « manœuvres dilatoires des compatriotes fantasmagoriques et de prendre toutes les mesures appropriées conformément aux statuts et règlements qui régissent le fonctionnement de ce parti. A l’issue de ce séminaire de restitution, le membre du comité permanent du bureau politique, Paul Biyoghé Mba s’est félicité de la qualité du travail abattu par les séminaristes, des résolutions ainsi que de leur adoption. SN/FSS