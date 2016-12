Agence Gabonaise de Presse

lundi 19 décembre 2016 Denis Marie Félix Adandé, nouveau secrétaire communal du PDG à l’Estuaire LIBREVILLE, 19 DÉC. (AGP)-Le nouveau secrétaire communal du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir) de la commune de Libreville remplace à ce poste l’ancien député démissionnaire du premier siège du troisième arrondissement, Vincent de Paul de Gondjout, passé dans l’opposition notamment dans le mouvement « Héritage et Modernité ». Cette décision du président du PDG, Ali Bongo Ondimba, a été rendue public vendredi à Libreville par le membre du comité Paul Biyoghé Mba, à l’issue du séminaire des responsables et cadres politiques de la province de l’Estuaire. Se prêtant aux questions de notre rédaction sitôt après l’officialisation de sa nomination, Denis Marie Félix Adandé a livré ses impressions. « C’est un sentiment de joie et de légitime fierté. C’est une décision que tout un chacun attendait. Elle arrive à point nommé avec le séminaire que nous avons tenu ce jour où le camarade membre du bureau du comité permanent du bureau politique a rendu public cette décision qui a été validée par le président du parti et signée par le secrétaire général ». Le nouveau secrétaire communal du PDG de la commune de Libreville a également décliné, de manière générale, sa méthode de travail. « Nous aurons dans peu de temps les élections législatives. Il faudrait que je sois d’abord installé et m’asseoir avec mes collaborateurs pour voir ensemble ce que nous aurons à décider, en tenant compte également des recommandations du secrétariat exécutif. Je vais faire en sorte que nous puissions être sur un même schéma, pour travailler dans l’ordre et la discipline », a-t-il dit. Fidèle militant du parti au pouvoir, Denis Marie-Félix Adandé fut maire du 4e arrondissement de Libreville. SN/FSS