Agence Gabonaise de Presse

lundi 19 décembre 2016 Des salariés victimes de la confusion entre GABONTOUR et l’AGATOUR LIBREVILLE, 19 DEC. (AGP)-Privés de leur salaire du mois de novembre 2016, les fonctionnaires du Centre gabonais de promotion touristique (GABONTOUR) ne sont rentrés en possession de leur dû jusqu’à ce jour au regard de la confusion totale qui règne entre GABONTOUR et l’Agence gabonaise de tourisme (AGATOUR) alors que les ministères du Budget et de la Fonction publique veulent débusquer les fonctionnaires fantômes. Selon les informations recueillies sur place, les agents ont été privés de salaires à cause de l’opération de mise sur bon de caisse des agents engagés par le ministère de la Fonction publique pour débusquer les fonctionnaires fantômes qui perçoivent gracieusement l’argent de l’État chaque fin de mois. Ne voyant aucun mouvement dans leurs comptes, les agents de GABONTOUR s’étaient rendus au ministère de la Fonction publique munis de documents administratifs. Sur place il leur a été demandé de fournir la première prise de service et un contrat d’embauche. Étonnés, les agents de GABONTOUR, ont dû subir un interrogatoire au ministère de la Fonction publique, pour savoir s’ils n’exerçaient pas dans une agence, alors qu’il n’en est rien. « Depuis le 25 novembre dernier les agents du Centre Gabonais de Promotion Touristique (GABONTOUR )n’ont pas pu avoir leurs salaires. Inquiets et cherchant à savoir ce qui se passe c’est dans la journée qu’ils apprendront qu’ils doivent se rendre à partir du lundi de la semaine qui suivait, au ministère de la fonction publique munis d’un certain nombre de documents administratifs. Chose qui a été faite. Il leur a été demandé de fournir leur première prise de service et un soit disant contrat d’embauche. Grande a été leur surprise vu que ceux-ci sont tous des fonctionnaires de ministère du Tourisme. Des questions leur ont été posées pour savoir s’ils ne sont pas embauchés dans une quelconque agence. Ce qui n’est pas leur cas », ont indiqué plusieurs agents. D’après des informations recueillies sur place, en 2013 l’agence gabonaise de promotion du tourisme et de l’hôtellerie a été créée et un directeur général avait été nommé en la personne de M. Gabriel Awore Mayindo. Ce dernier a également été désigné comme le directeur général par intérim de GABONTOUR. Il assure uniquement les affaires courantes de GABONTOUR. Aucun agent de GABONTOUR n’est affecté à l’agence de tourisme (AGATOUR). Et seul monsieur Gabriel Mayindo Aworé est affecté à l’agence gabonaise du tourisme (AGATOUR). Il ressort également que GABONTOUR est une direction générale qui est sous la tutelle du ministère du Tourisme avec une une autonomie financière. Il était prévu que l’AGATOUR absorbe GABONTOUR mais pour l’instant, c’est le statut quo.

Les bureaux de l’agence sont provisoirement installés dans un hôtel à Angondjé. Le DG y travaille avec une partie du personnel de Gabontour. Le reste du personnel est laissé pour compte à son siège sis à l’immeuble Branly. Pas de travail à faire, pas de fourniture, pas de téléphone, pas de support de promotion. Le tout couronné par un directeur des affaires financières qui ferait la navette entre l’immeuble Branly où se situe GABONTOUR et la zone d’Angondjé qui abrite l’AGATOUR. Depuis le 25 novembre les agents de GABONTOUR se battent pour obtenir leurs bons de caisse mais cela n’aboutit à rien. Ils se sont même rapprochés du directeur général de la Fonction publique. Mais ce dernier leur aurait fait savoir qu’ils sont considérés comme agenciers de l’AGATOUR et que tous les fonctionnaires affectés à GABONTOUR sont en détachement. Une information qu’ils ont accueillie avec étonnement du moment où il n’en est rien. « Aucun agent de GABONTOUR ne perçoit un autre salaire en dehors de celui en qualité d’un fonctionnaire du ministère du Tourisme. Le Directeur général de l’AGATOUR l’a bel et bien expliqué qu’aucun agent n’est affecté en agence mais cette justification n’est pas considérée », ont dit les agents en attente de leurs salaires. A la question de savoir comment des pères et des mères de famille vont faire pour répondre aux besoins de leurs familles, il leur aurait été demandé de patienter, en attendant que le gouvernement prenne la décision. SN