Agence Gabonaise de Presse

mardi 20 décembre 2016 Marche de protestation des élèves du lycée technique Nyonda Makita de Mouila MOUILA (sud), 19 DEC. (AGP)–Les élèves du lycée technique Nyonda Makita de Mouila, capitale provinciale de la Ngounié (Sud) ont entrepris, mercredi dernier, une marche de protestation contre la décision de la direction de l’établissement qui envisage de mettre en place un nouvel uniforme scolaire au deuxième trimestre de l’année scolaire en cours. Les élèves en uniforme bleu ciel et kaki ont battu le bitume mercredi dernier pour protester contre la décision prise par l’administration de cet établissement technique et professionnel, qui tient à faire appliquer le règlement intérieur sur le port du nouvel uniforme scolaire (jupes longues aux mollets, chemisette avec logo, pantalon non slimé comme c’est à la mode chez les garçons aujourd’hui ). Pour le premier uniforme, la direction juge les jupes trop courtes. Or, cette disposition n’est pas du goût des lycéens qui estiment que la direction fait trop dans le dictat. ’’On nous impose que la couture soit faite exclusivement chez un seul couturier au coût élevé de 21 000 FCFA, nous trouverons cet argent où en pareille période ?’’, a réagi un élève. C’est le manque de fléchissement de la direction de l’établissement qui a provoqué l’ire des apprenants laquelle a abouti à la marche. Aux dernières nouvelles un modus vivendi aurait été trouvé entre les deux parties afin que les élèves continuent les enseignements en attendant le retour des vacances de fin d’année et la reprise pour le nouvel an. BPIM/JPM/FSS