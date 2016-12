Agence Gabonaise de Presse

jeudi 22 décembre 2016 Table ronde sur le numérique : formation et infrastructures, enjeux pour un hub numérique au Gabon LIBREVILLE, 22 DEC. (AGP)-Le Premier ministre gabonais, Emmanuel Issozé Ngondet a invité, mercredi à Libreville, les panélistes à la table ronde de l’économie numérique, à accentuer les discussions sur les volets formation et infrastructure afin de permettre au Gabon de jouer son rôle de moteur du numérique en Afrique centrale. « La différence de progrès entre les nations s’est opérée essentiellement au niveau de la formation des ressources humaines. La formation devrait donc trouver toute sa place au cœur de cette rencontre et figurer à l’agenda de vos travaux », a déclaré, le Chef du gouvernement. Ce d’autant que le Gabon devrait jouer un rôle majeur dans la sous-région d’Afrique centrale, en raison de l’hébergement du Point d’échange Internet, point de départ et avantage indéniable pour l’émergence des TIC. En effet, l’économie numérique est l’un de ces rares domaines scientifiques et techniques où tous les pays de la planète ont démarré presque tous au même moment, avec plus ou moins de réussite, que l’on soit au Sud ou au Nord. A ce propos, le Dr H. Touré, un des conférenciers de la rencontre, a indiqué qu’il est essentiel de faire confiance aux jeunes et leur donner les possibilités, en termes d’appuis dans le domaine de l’innovation, où la problématique du financement est très présente. Au-delà des aspects de formation, l’effort d’investissement au niveau des infrastructures, ont également été soumis aux participants, par le Chef du Gouvernement. « J’invite les opérateurs privés à prendre une part plus active que jamais dans le développement de cette économie du troisième millénaire ». M. Issozé Ngondet, en reconnaissant que cet effort d’investissement doit provenir de l’État et soutenu par le secteur privé, a expliqué que la dérèglementation des télécommunications, ayant permis des avancées significatives dans l’industrie des NTIC, est consécutive aux contractions des ressources ou de moyens des États. Aussi, a-t-il annoncé que, le Gouvernement a pris l’engagement de multiplier les efforts pour répondre pleinement aux attentes spécifiques des opérateurs économiques et de développer avec eux des rapports de confiance favorisant un environnement des affaires qui impulse la mise en place des PPP. Il établira une nouvelle démarche gouvernementale d’investissement, davantage articulée autour de l’entreprise privée et basée sur la promotion des partenariats public-privé. « C’est dans cette démarche que l’offre de service dans les différents domaines de l’économie numérique, à savoir Internet, la TNT, les médias en ligne, l’e-commerce, l’e-learning, la santé et bien d’autres services encore, pourra répondre aux ambitions de croissance exprimées par le Gouvernement », a-t-il conclu. ERAM/FSS