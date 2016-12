Agence Gabonaise de Presse

vendredi 23 décembre 2016 Ali Bongo Ondimba à Yaoundé pour un sommet extraordinaire de la CEMAC LIBREVILLE, 23 DEC. (AGP) – Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba prend part vendredi, à Yaoundé à un sommet extraordinaire des chefs d’Etat des pays membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), à l’initiative de son homologue camerounais, Paul Biya. Ce sommet extraordinaire de la CEMAC devrait permettre aux chefs d’Etat de la sous région d’examiner les solutions à mettre œuvre pour relancer leurs économies victimes de l’effondrement du prix du baril de pétrole. Cinq des six pays composant la CEMAC sont producteurs de pétrole et tirent l’essentiel de leurs recettes budgétaires de l’or noir. Le taux de croissance de cette zone économique et monétaire a été révisé à la baisse pour 2016 (0,7% contre 2,4% en 2015. Une situation qui fragilise le développement des Etats membres, estiment les analystes économiques de la sous région. A l’occasion de la 12ème session ordinaire de la conférence des Etats de la CEMAC qui s’était tenue à Libreville en mai 2015, le chef de l’Etat gabonais, alors président en exercice de l’organisation avait alerté ses homologues sur « la nécessité absolue » de diversifier leurs économies dépendantes, pour l’essentiel d’entre elles, des revenus tiré de l’exportation des matières premières, notamment le pétrole. Depuis 2009, le Gabon s’est engagé dans un processus de diversification de son économie lui permettant de soutenir son taux de croissance aux alentours de 3%. Pour cette année, le taux de croissance tourne autour de 2,9% conte 3,9% en 2015. Actuellement la présidence tournante de la CEMAC est assurée par le chef de l’Etat de la Guinée Equatoriale, Teodoro Obiang Nguema. Les Etats membres de cette organisation d’Afrique centrale sont : le Cameroun, pays hôte du sommet extraordinaire, le Congo, la Centrafrique, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad. IM/IM