Agence Gabonaise de Presse

vendredi 23 décembre 2016 La participation des entreprises à la COP22 a permis de mobiliser plus de 200 MDH LIBREVILLE, 23 DEC. (AGP) – Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le Comité de pilotage de la 22e session de la Conférence des Parties (COP22) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le pôle Partenariats public-privé (PPP), conduit par Saïd Mouline, directeur de l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE), a mené, dès sa mise en place en février 2016, plusieurs actions afin de sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux et aux solutions et technologies innovantes en faveur du climat, rapporte vendredi, le poule communication de la COP22. Il a également permis de trouver des financements directs ou indirects nécessaires à l’organisation de la COP22 et de promouvoir le rôle du secteur privé et de son potentiel d’innovation dans la lutte contre les changements climatiques. 197 exposants dans la Zone Innovation et Solution de la COP22 Afin de permettre au secteur privé et aux institutions publiques d’exposer leurs technologies innovantes et initiatives pour lutter contre les effets du réchauffement climatique, le pôle PPP a mis en place, au sein de la Zone Verte sur le site de Bab Ighli accueillant la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, la zone « Innovation et Solutions ». Plusieurs thèmes d’exposition touchant au climat ont été choisis : le transport, l’eau, l’énergie, la finance climat, l’économie circulaire, l’habitat et la construction, l’adaptation et l’agriculture ainsi que les régions et pays. Au total, pour une surface de 15 000 m2, 197 exposants ont été sélectionnés. Parmi eux, on retrouve 144 entreprises/groupements d’entreprises, 39 organismes publics et 17 institutions financières. Le secteur privé était représenté au plus haut niveau, avec la présence de plus de 200 PDG ou directeurs d’entreprises tout au long de l’évènement. 29 nationalités, réparties sur les cinq continents, ont été représentées et près de 150 conférences ont été organisées sur ces mêmes stands tout au long de la COP22. Côté financement de la COP22, la location d’espaces ainsi que les partenariats financiers et en nature ont permis de mobiliser près de 210 millions de dirhams. Plus de 150 projets labellisés Contribuant au succès de la COP22, la mobilisation des acteurs non-étatiques dans la lutte contre les changements climatiques s’est également manifestée à travers les demandes de labellisation reçues par le pôle PPP. Plus de 150 demandes ont été retenues et bénéficient sur toute la durée de la présidence marocaine du visuel « Projet Labellisé ». L’octroi du label a été le résultat d’un processus de sélection exécuté de concert avec le Comité Scientifique de la COP22 IM/ IM/