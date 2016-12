Agence Gabonaise de Presse

samedi 24 décembre 2016 Sommet des chefs d’État de la CEMAC : Ali Bongo Ondimba pour la diversification de l’économie dans la sous-région LIBREVILLE, 24 DEC. (AGP)- Prenant part vendredi aux côtés de ses homologues, au sommet extraordinaire des chefs d’Etats membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), le président gabonais, Ali Bongo Ondimba a rappelé l’urgence pour la sous-région, d’amorcer la diversification de l’économie. Depuis la capitale camerounaise, Ali Bongo Ondimba a rappelé l’urgence pour les Etats membres de la CEMAC de passer d’une économie de rente pétrolière à une économie diversifiée, ceci afin de soutenir la croissance et préserver les réserves de change des pays de la sous-région, secoués par une crise économique et sécuritaire. Le président de la République s’est également prononcé, au même titre que ses pairs, en faveur de la mise en place d’un programme d’accompagnement sur mesure des Etats membres de la CEMAC par le FMI. « Nous n’avons pas cessé depuis maintenant quatre mois de subir la baisse des prix des matières premières, et tous ensemble, avec nos partenaires, nous décidons de réagir et nous allons réagir. Les situations entre les pays ne sont pas forcément les mêmes donc les différents contacts et réunions que nous aurons avec le FMI vont pouvoir être spécifiques et déboucher sur des programmes qui seront pratiquement sur mesure pour chaque Etat. Nous allons prendre le problème à bras le corps, le saisir et nous sommes avec des partenaires qui sont désireux de nous soutenir », a déclaré le Chef de l’Etat à la clôture du Sommet. Le Gabon est engagé depuis 2009 dans un processus de diversification de son économie portée par l’industrialisation du secteur de la forêt, le développement de projets agro-industriels et miniers ambitieux et la création de nouveaux services à forte valeur ajoutée. Un processus qui a permis au Gabon de maintenir son taux de croissance pour 2016 de près de 3% et de se positionner comme le second moteur de la zone CEMAC. Ali Bongo Ondimba participait à ce sommet extraordinaire des chefs d’Etat de l’Afrique centrale, organisé à Yaoundé, à l’initiative du Cameroun pour discuter de la situation économique qui prévaut dans la sous-région et trouver des solutions communes de retour à la prospérité. Le sommet a rassemblé, autour de la même table, les présidents des six pays

membres de la CEMAC, la Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, le ministre français des Finances, Michel Sapin, le président de la commission de la CEMAC, Pierre Moussa, le gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), Lucas Abaga Ntchama, ainsi que le président de la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC), Abbas Mahamat Tolli. SN/FSS