Agence Gabonaise de Presse

dimanche 25 décembre 2016 Désiré Guédon à la tête du secrétariat général de la BEAC LIBREVILLE, 24 DEC. (AGP)- L’ancien membre du gouvernement gabonais, Désiré Guédon a été nommé vendredi au poste de secrétaire général de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), au cours du sommet extraordinaire de chefs d’Etat de la CEMAC, tenu à Yaoundé, au Cameroun. Cette nomination intervient au terme du Conseil d’administration de cette institution financière, qui s’est déroulé ce 22 décembre à Yaoundé au Cameroun, sous la présidence de Henri-Marie Dondra, président en exercice du Comité ministériel de l’Union monétaire d’ l’Afrique centrale (UMAC), indiquent des sources bien introduites. Cette nomination de Désiré Guedon, est l’œuvre de la diplomatie économique gabonaise, conduite par les ministres de l’Economie, Régis Immongault Tatangani et du Budget, Mathias Otounga Ossibadjouo qui ont participé d’ailleurs aux travaux. Le tout sous les orientations du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba qui a félicité le promu. Né le 18 Novembre 1965 à Mayumba dans la province de la Nyanga, Désiré Guédon a fait ses débuts professionnels en qualité de rédacteur des engagements au service central Études et Crédits de la BICIG de Libreville de 1993 à 1994. Sa direction l’enverra ensuite pour trois ans, de 1995 à 1998, à Port-Gentil, deuxième ville du pays, en qualité de responsable du Service Études et Crédits, fonctions qu’il exerce encore en 1999 durant un an à Libreville. Dès 2000 et jusqu’à 2003, il franchit un palier supérieur et devient chargé d’affaires. Poursuivant son ascension, il prend en 2003 la direction de l’agence BICIG Oloumi-Libreville jusqu’en 2007. Promu en 2007 au poste de directeur adjoint réseau clientèle des particuliers, des professionnels et des professions libérales au sein du groupe BICIG-Gabon, il occupera ce poste jusqu’en 2008. Puis son expertise est sollicitée par le groupe Ecobank Gabon, qu’il intègre en tant qu’administrateur directeur général de 2008 à 2012, devenant dans la même période Head Cluster Domestic Banking au sein de la Communauté Economique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). Il quittera son métier de banquier en 2012 pour intégrer le gouvernement où il sera tour à tour ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, de l’Emploi et du Développement durable, ministre de l’Energie et des ressources hydrauliques, ministre de l’Habitat et du logement puis, ministre de l’enseignement supérieur dernier portefeuille qu’il occupera au gouvernement. Fidèle militant du parti démocratique gabonais, et du président Ali Bongo Ondimba, il occupait le poste de membre du comité permanent du bureau politique de cette formation politique, pour le compte de la province de l’Ogooué Maritime. Du point de vue académique, il est détenteur depuis 1988 d’une maîtrise en économie de l’Université Omar Bongo, d’un DESS de responsable en développement et application informatiques de l’Université Aix-Marseille obtenu en 1989 et d’un DEA en modélisation micro-économique option économie industrielle de l’Université de Caen décroché en 1992. Le nouveau secrétaire général de la BEAC est t marié et père de cinq enfants SN/FSS

