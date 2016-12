Agence Gabonaise de Presse

dimanche 25 décembre 2016 Sommet de la CEMAC : les chefs d’État membres s’engagent à renverser la courbe des tendances négatives de l’économie dans la sous-région LIBREVILLE, 25 DEC. (AGP)-Réunis en sommet extraordinaire à Yaoundé au Cameroun vendredi, les six chefs d’Etat de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) ont décidé de renverser les tendances économiques négatives, dues à la baisse du prix des matières premières notamment du Pétrole. Selon le communiqué final du sommet parvenu à l’AGP, les chefs d’Etats ont décidé « d’adopter des mesures pertinentes destinées à inverser durablement les tendances négatives de l’économie de la sous-région, combinant une politique budgétaire adéquate, une politique monétaire appropriée et une coopération internationale renforcée ». En matière de politique monétaire, ils ont décidé du gel des plafonds des avances statutaires de la BEAC au niveau fixé sur la base des recettes budgétaires de l’exercice 2014. De même qu’ils ont engagé la BEAC à proposer, à brève échéance, en faveur des Etats, des mesures visant à promouvoir la migration progressive vers le financement par les Marchés de capitaux, en substitution des financements directs de la Banque Centrale. Outre ces décisions, Ali Bongo Ondimba et ses pairs se sont en engagés à un redressement graduel du solde budgétaire des Etats et convenu de ramener dans un délai de moins de 5 ans le solde budgétaire en dessous de 3%. S’agissant de l’intégration régionale, il a été décidé d’accélérer résolument la finalisation de la libre circulation des personnes et des biens, et la réalisation rapide des projets intégrateurs en préservant la sécurité. Sur les relations avec les institutions financières internationales, les chefs d’Etat de la CEMAC ont décidé d’ouvrir et de conclure, à brève échéance, des négociations bilatérales avec le FMI, pour mieux structurer les efforts d’ajustement de leurs Etats, les accompagner vers une sortie de crise et les aider à mettre en place les conditions d’une relance vertueuse et durable de leurs économies. Dans le même ordre d’idées, ils ont prescrit l’intensification des mesures et des actions en faveur de la diversification de leurs économies pour les rendre moins vulnérables aux chocs exogènes, et plus compétitives face à la libéralisation des échanges commerciaux dans un monde de plus en plus ouvert. Y compris avoir recours à tous les partenaires multilatéraux pour bénéficier des financements. Par ailleurs ils ont renouvelé leur engagement à poursuivre vigoureusement, au niveau de chaque pays, les ajustements budgétaires nécessaires à un rééquilibrage maitrisé, judicieux et progressif de leurs finances publiques. Et, convenu de l’impérieuse nécessité de conduire des politiques budgétaires ciblées en matière de dépenses publiques afin de préserver les acquis sociaux dans un contexte d’extrême fragilité économique et financière. Tout comme ils ont souligné l’importance de maintenir un endettement viable et soutenable, en privilégiant les financements concessionnels et en favorisant les partenariats public-privé pour la réalisation des programmes d’infrastructures Enfin, les chefs d’Etats ont réaffirmé leur vision commune de faire de la zone CEMAC un espace émergent dans un avenir proche, par la réalisation judicieuse des infrastructures nécessaires à la promotion d’un développement durable et inclusif au bénéfice de leurs populations. Puis, ils ont réitéré leur attachement indéfectible à la solidarité communautaire face aux chocs économiques et sécuritaires actuels et futurs et faire de la CEMAC, une sous-région émergente. SN/FSS