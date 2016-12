Agence Gabonaise de Presse

jeudi 29 décembre 2016 Présidence de la République : Guy Rossatanga Rignault à la tête du secrétariat général LIBREVILLE, 29 DEC. (AGP)-L’ancien secrétaire général adjoint de la présidence, Guy Rossatanga Rignault est le nouveau secrétaire général de la présidence de la République, nommé mercredi, selon le communiqué final du conseil des ministres présidé par le président Ali Bongo Ondimba. Il remplace à ce poste, Etienne Massard Kabinda Makaga nommé ministre de la Défense nationale, en charge des affaires présidentielles, à la suite d’un léger réaménagement du gouvernement intervenu mardi, un jour avant la tenue dudit conseil des ministres. Le fidèle collaborateur « technocrate » du président de la République, agé de 53 ans, est né à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué. Après ses études primaires à Port-Gentil, capitale économique du Gabon, il obtient son baccalauréat à Libreville en 1982. Par la suite, il va entamer un cursus à l’Université de Libreville-UOB qui sera couronné par l’obtention d’une licence en droit (ancien régime, 4 ans). De 1986 à 1991, il est inscrit à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où il obtient successivement le diplôme d’études approfondies en science politique, le diplôme d’études approfondies en droit international public et organisations internationales et le doctorat en science politique. Recruté à la Faculté de droit et sciences économiques de l’Université Omar Bongo de Libreville en 1992, il est actuellement professeur titulaire dans cet établissement, après avoir été secrétaire général de cette Université pendant près de cinq ans. Titulaire d’un « Certificate on Mediation Arbitration issues » à Washington en 1995, il est aussi diplômé de l’Académie internationale de droit constitutionnel de Tunis. Enseignant-chercheur invité dans divers établissements étrangers, il est aussi consultant pour divers organismes publics et privés gabonais et internationaux. Il est depuis 2010 conseiller juridique du président du Gabon Ali Bongo Ondimba. En novembre 2015, il est nommé premier secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Le Professeur Rossatanga-Rignault est aussi le président de la Fondation Raponda-Walker pour la Science et la Culture. Il est l’auteur de plusieurs articles et ouvrages. SN/FSS