Agence Gabonaise de Presse

jeudi 29 décembre 2016 Communiqué final du Conseil des ministres du 28 décembre 2016 LIBREVILLE, 29 DEC. (AGP)- Le président de la République, Ali Bongo Ondimba a présidé mardi le conseil des ministres dont voici l’intégralité. Le mercredi 28 décembre 2016, sous la Haute Présidence de Son Excellence Ali BONGO

ONDIMBA, Président de la République, Chef de l’État, le Conseil des Ministres s’est réuni dès 10 heures, dans la salle habituelle au Palais de la Présidence de la République.

En début des travaux, le Conseil des Ministres s’est félicité de la participation de Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l’État, au Sommet

extraordinaire des chefs d’État d’Afrique centralesur la situation économique et monétaire dans la zone CEMAC. À l’invitation de Son Excellence Paul BIYA, Président de la République du Cameroun, le

Président de la République, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, a pris part aux côtés de ses Pairs des autres pays-membres de la CEMAC à cette importante réunion qui s’est tenue le 23 décembre 2016 à Yaoundé, en présence de Madame Christine LAGARDE, Directeur général du Fonds monétaire international (FMI). À l’issue de cette rencontre, les chefs d’État ont adopté plusieurs mesures visant à accompagner les États vers une sortie rapide de crise et de les aider à mettre en place des conditions d’une relance durable de leurs économies respectives. S’agissant du Gabon, le Fonds monétaire international (FMI) apprécie les efforts de diversification de l’économie gabonaise et encourage le Gouvernement à maintenir son engagement dans ce sens. Aussi, le Fonds monétaire international (FMI) se dit-il prêt à accompagner notre pays dans la mise en place des réformes indispensables à la relance de notre économie pour une croissance durable et inclusive. Par la suite, le Conseil des Ministres a pris acte du bon niveau d’avancement des discussions engagées par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, avec la classe politique, en prélude au dialogue politique que le Président de la République, Chef de l’État entend convoquer dans les prochaines semaines. Enfin, le Conseil des Ministres, à l’orée de la nouvelle année, présente ses vœux les meilleurs à la population gabonaise dans toutes ses composantes et souhaite que ces fêtes se passent dans un climat de paix, de sérénité et de tranquillité

publiques sur toute l’étendue du territoire national. AU TITRE DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES MINISTERE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES,

CHARGE DU DIALOGUE POLITIQUE En application des dispositions de l’article 2 de la Constitution, le Conseil des Ministres a adopté le projet de loi autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l’intercession parlementaire. MINISTERE DES TRANSPORTS Le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant adoption du Programme national de sûreté de l’aviation civile (PNSAC), conformément aux normes édictées par l’OACI. EN MATIERE DE POLITIQUE GENERALE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA FRANCOPHONIE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE, CHARGE DES GABONAIS DE L’ETRANGER Le Conseil des Ministres a marqué son accord aux demandes d’accréditation de Leurs Excellences :* Madame Carina Maria HAKANSSON, en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Suède près la République Gabonaise, avec résidence à Kinshasa ; * Monsieur Quoc Thuy TRAN, en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République socialiste du Viet Nam près la République Gabonaise, avec résidence à Rabat ; * Monsieur Luis Augusto Fernandes Gaspar DA SIVA, en qualité d’Ambassadeur

extraordinaire et plénipotentiaire de la République Portugaise près la République Gabonaise, avec résidence en République de Sao Tomé-et-Principe ; * Monsieur Hakan KIRAN, en qualité de Consul honoraire du Gabon à Istanbul (Turquie). MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, DE LA COMMUNICATION,

DE LA CULTURE ET DES ARTS, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT Sur présentation du Ministre d’État, le Conseil des Ministres a adopté le calendrier annuel des manifestations artistiques et culturelles. Les détails y relatifs seront communiqués en temps opportun par le Ministre d’État chargé de ces questions. Par ailleurs, le Ministre d’État a sollicité et obtenu l’accord du Conseil des Ministres pour la convocation du Conseil d’administration suivi de l’Assemblée générale des actionnaires afin de se prononcer sur la recapitalisation d’Africa n°1. Enfin, le Conseil des Ministres a entériné les mesures individuelles suivantes : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire général : M. Guy ROSSATANGA-RIGNAULT.

Secrétaire général adjoint : M. Cyriaque MVOURANDJIAMI. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CABINET DU MINISTRE D’ETAT

Directeur de cabinet : M. Lucien EPIMI

GUIA, confirmé.

Chef de cabinet : M. Ali OYABI, confirmé.

Conseiller chargé de la communication : M.

Cyrille NGALEKOUO, confirmé.

Conseiller juridique : M. Richard NZE NDONG DIT MBELE, confirmé.

Conseiller diplomatique : Mme Eliane EBOBOLA-TSIBAH, confirmée.

Conseiller chargé de l’aménagement du territoire : M. Fulbert ANDZANDZI

ANDJAI, confirmé.

Conseiller chargé des voiries et de l’assainissement : M. Marcel Mamadou

LIRA.

Conseiller chargé des travaux publics et des infrastructures : Mme Aurélie

NTOUTOUME, confirmée.

Conseillers techniques :

 Mme Diane-Grace GORRA,

confirmée,

 M. Ange Faustin NTOULA, confirmé.

Conseiller chargé de la formation et des relations avec les partenaires sociaux : M.

Aristide MAMFOUMBI, confirmé.

Conseiller chargé des questions politiques :

M. Jean Claude SENDZE, confirmé.

Chargés d’études :

MM. :

 André Mathurin IVALA OGOULA,

confirmé ;

 Christian YOULA, confirmé ;

 François NDZILA, confirmé ;

 Jeff Reddy OPHOUYA OKAMBA,

confirmé ;

 Joseph ONANGA RENTCHALET,

confirmé.

Secrétaire particulière : Mme Albertine

OKOUROWA, confirmée. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA FRANCOPHONIE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE, CHARGE DES GABONAIS DE L’ÉTRANGER CABINET DU MINISTRE D’ETAT

Directeur de cabinet : M. Hervé BOUKAMBA.

Chef de cabinet : M. Martin BOUDINGA.

Secrétaire particulière : Mme Rosalie MAMBERI épouse AMBOLO LOUBA.

Conseiller juridique : Mme Patricia Muriel DJELLA OGANDAGA épouse ONDIAS

OKOUMA.

Conseiller chargé des organisations internationales : Mme Ginette ARONDO

épouse EDZANG.

Conseiller chargé des questions administratives : Mme Gladys Peggy

OBONE OWOULA épouse OBAME.

Conseiller chargé de l’intégration régionale : Mme Tathiana Chimène MAGHOUYA

IGA-IGA.

Conseiller chargé des Gabonais de l’étranger : M. Jules César ASSELE LEKOULETSIALY.

Chargés d’études :

MM. :

 Rodrigue Aubin BOUNGADI NZIMA ;

 Gervais BOUPANA ;

 Jean Danice AKARIKI ;

Mmes :

 Prisca Sidonie OYE ;

 Sonia Rachel Geneviève OLENDO ;

 Ornélia NDAOT ZITOMBO. MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE CABINET DU MINISTRE DELEGUE

Directeur de cabinet : M. Moussa BARRY.

- Chef de cabinet : M. Alain ONDO MINKO.

Chargé d’études :

MM. :

 Jean Maurice RASSINDINA ;

 Patrick Renaud LOEMBA ;

 Stevee ESSIMA NDOUTOUME ;

Mmes :

 Amanda Elma DIOUF AMBOUGOU

ANTONINI ;

 Dolinde SAPHOU ;

Secrétaire particulière du Ministre : Mme Edna Yolande Corine DUMAIRE. MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE, DE LA PECHE ET DE L’ENVIRONNEMENT, CHARGE DE LA PROTECTION ET DE LA GESTION DES ECOSYSTEMES CABINET DU MINISTRE DELEGUE CHARGE DE LA PECHE Directeur de cabinet : M. : Ulrich Amour N’NANG NDOUME

Chef de cabinet : M. Claude François NKOULAVENG.

Chargé d’études :

MM. :

 Camille IROGHOLO ;

 Jean-Christian MOUELE LOUNDOU ;

 Bonaventure Isidore REMPYO OVENDA ;

 Claver EYA ZE ;

 Mme Paola NSA ESSONO ;

Secrétaire particulière : Mme Sonia Christelle Gerda KOUMBA. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION TECHNIQUE ET

PROFESSIONNELLE ET DE L’INSERTION DES JEUNES CABINET DU MINISTRE DELEGUE

Directeur de cabinet : M. Jean Hilaire ANGOUE MBA.

Chef de cabinet : Mme Florence Mauricette M’BOUROUKOUNDA.

Chargés d’études :

MM. :

 Joseph Ghislain BIYOGHE BI

NDONG ;

 Carl Lionel MENGARA ALLOGO ;

 François Hughes MAYOMBO ;

 Ghislain ONDO AKWE ;

 Aimé Didier MAVOUNGOU.

Secrétaire particulière : Mme Sabine GUEMBHY’T. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION CABINET DU MINISTRE

Directeur de cabinet : M. Fidèle BOUKA.

Chef de cabinet : M. Hugues BISSAGOU.

Conseiller diplomatique : Mme Denise Landria NDEMBI

Conseiller juridique : M. Emile Parfait NDONG NYINGONE.

Conseiller en communication : Mme Marie José NDOMBI.

Conseiller chargé des programmes de santé et des relations avec les organismes

internationaux : Dr Dieudonné NKOGHE.

Conseiller chargé de la formation et des ressources humaines : M. BIYAMBOU

PENDY.

Conseiller chargé de la reproduction et de la promotion de la santé maternelle et infantile : Mme Rachel MBOUMBA épouse IBINGA KOULA.

Conseiller chargé de l’éducation à la santé et des relations avec les partenaires sociaux : M. Jean Lambert NDOMBY.

Conseiller chargé des questions pharmaceutiques, des laboratoires, de

l’hygiène et de l’assainissement : Dr. Mwetse NYANGUI BOUSSA épouse

NKOUAMBAT NDZINGA. Chargés d’études :

Mmes :

 Emma Nadège MAWILI épouse

NGOUALI-FILS.

 Fanny KOUMBA MOUCKAMBY ;

 Synthia DILEBOU ;

MM. :

 Paul Anicet MOUGNIENDA ;

 Jean Calvin MAKOUKOU NGUELE.

Secrétaire particulière : Mme Edith-Sylvie M. MINISTERE DU PETROLE ET DES HYDROCARBURES DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES

Directeur général : M. Jacob TSIOBA THATY.

Directeur général adjoint, chargé de l’aval : M. Bernardin MVE ASSOUMOU.

Directeur général adjoint, chargé de l’amont : M. Edgard MBINA KOMBILA.

Directeur des affaires économiques, juridiques et fiscales : M. Gilles YENO. SOCIETE NATIONALE DES HYDROCARBURES, « GABON OIL

COMPANY »

Président du Conseil d’administration : M. Serge Thierry MICKOTO. MINISTERE DES TRANSPORTS CABINET DU MINISTRE

Directeur de cabinet : Professeur MENGUE BIDZO, cumulativement avec ses fonctions

d’enseignant chercheur.

Chef de cabinet : M. Durand ANGONE ELLA.

Conseiller chargé de l’aéronautique : M. Laurent ABESSOLO MVE.

Conseiller juridique : M. Ludovic Edgar MOUNDOUNGA.

Conseiller financier : M. Sosthène MAVIOGHA.

Conseiller technique, chargée des questions administratives : Mme Adèle Mireille

AKELE ONDO.

Conseiller diplomatique : Mme Rita NDINDO.

Conseiller chargé des transports terrestres : M. Cyprien NDONG.

Conseiller chargé des relations avec les sociétés et organismes sous-tutelle : M.

Fernand EPIGAT.

Conseiller technique : M. Jean Pierre LENDOYE. Chargés d’études :

MM.

 Judicaël MOUPOUNGUIDI ;

 Guy-Romuald EKOME ;

 Igor NGUEMA ALOMPIE ;

Mmes :

 Bénédicte Sandy BOUKANGA EDO ;

 Jessica Giresse ZANG EBANG.

Secrétaire particulière du Ministre : Mme

Hélène Jacqueline OSSEY épouse EBANG

ESSONO. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE L’HYGIENE

PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL CABINET DU MINISTRE DÉLÉGUÉ

Directeur de cabinet : M. Fabien Omer NDIMINA-DABOU.

Chef de cabinet : M. Alexis Alain Guy Godefroy FAUSTHER. Chargés d’études :

MM. :

 Jean-Patrick OLELE NGOMA ;

 Glendy Charles ADIAHENOT DOWE ;

 Charles MANGOUBA, confirmé ;

 Yannick Jocelyn ATENDE SOUNGOUYET TOLAKA, confirmé ;

 Mme Diane-Audrey MEHOUZA.

Secrétaire particulière du Ministre : Mme Paola AVANDJET HARB GOURVANE. Je vous remercie.

FIN