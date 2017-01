Agence Gabonaise de Presse

vendredi 6 janvier 2017 L’année 2016 a été assez difficile pour le fonctionnement de la presse (représentant de la presse ) LIBREVILLE, 6 JANV. (AGP) – La représentante des médias, Patricial Lydie Mouelé a déclaré lors de la présentation des vœux au chef de l’Etat gabonais, Ali Bongo Ondimba, jeudi, que l’année 2016 a été difficile pour le fonctionnement des organes de presse au Gabon. Selon Mme Mouelé, malgré les efforts consentis par le gouvernement, plusieurs écueils restent et mettent en mal le bon fonctionnement des médias publics et privés notamment, l’épineux dossier de la Radio panafricaine Africa N°1, dont le personnel totalise aujourd’hui quatre mois de salaires impayés ; l’absence de financement de la presse privée par les pouvoirs publics ; l’inaccessibilité de la presse privée à la publicité qui, pourtant, doit être sa principale source de financement et de revenus. Sur un autre plan, a indiqué la consœur, le nouveau code de la communication, entré en vigueur le 2 janvier dernier, est une avancée notable dans sa volonté des pouvoirs publics de réguler et d’organiser la presse cependant, il comporte des contradictions réelles au bon fonctionnement de la presse privée, notamment au niveau des articles 20, 44, 91, 94, 95 et 180. « Pour cette nouvelle année, nous souhaitons que l’aide financière octroyée à la presse privée écrite soit étendue à l’ensemble de la presse privée », a-t-elle souhaité, tout en suggérant la mise en place d’un observatoire national sur une répartition équitable de l’accès à l’information et à la publicité. Mme Patricia Lydie Mouelé a rappelé au président de la République, dans l’esprit de solidarité entre les membres de la corporation, de doter aux journalistes une « maison de la presse ». JMNB/IM