Agence Gabonaise de Presse

vendredi 6 janvier 2017 Ali Bongo Ondimba : « Trop d’organes de presse nationaux continuent à faire l’apologie de la haine et la division » LIBREVILLE, 6 JANV. (AGP) – Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba a déclaré jeudi à l’occasion de la cérémonie des vœux de la presse que trop d’organes de presse nationaux continuent à faire l’apologie de la haine et de la division. « Trop d’organes de presse nationaux continuent à faire, dans leurs articles, l’apologie de la haine et de la division », a fustigé Ali Bongo Ondimba à l’endroit de la presse venue au palais du bord de mer lui présenté les vœux de nouvel an. Ces pratiques, a-t-il poursuivi, sont loin de grandir ceux qui en sont les promoteurs et adeptes, mais trahissent plutôt leur haut degré de militantisme au service d’intérêt qui est loin d’être ceux de leur noble profession. Cette façon, selon Ali Bongo Ondimba, d’user de la liberté de la presse pourtant effective dans notre pays, ne participe nullement à la bonne information et à l’éducation du peuple gabonais.

Le Chef de l’Etat a, à cet effet, appelé à nouveau les professionnels de la presse à la rigueur professionnelle, à une disponibilité à toute épreuve pour la recherche permanente de l’information, son traitement et son équilibre avant sa publication, conformément à la déontologie. « Mon ambition demeure toujours celle de voir une presse gabonaise dynamique et professionnelle crédible. Une presse qui garde sa place dans le concert continental et mondial », a conclu le chef de l’Etat gabonais. JMNB/IM