Agence Gabonaise de Presse

vendredi 6 janvier 2017 Ali Bongo Ondimba salue le professionnalisme des forces de Défense et de sécurité lors des violences postélectorales LIBREVILLE, 6 JANV (AGP) – Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, par ailleurs chef suprême des armées, a félicité jeudi, le travail abattu par les forces de sécurité et de Défense dans la protection des personnes et des biens ainsi que le maintien et le rétablissement de l’ordre, lors des violences postélectorales de l’élection présidentielle du 27 août dernier. Dans son allocution circonstancielle, le président de la République a tenu à félicité les hommes de troupes pour le professionnalisme dont ils ont faite montre dans la gestion de la crise postélectorale née de l’élection présidentielle du 27 août 2016. De même qu’il les a appelés à plus d’ardeur au travail. Suite aux récriminations faites par l’Opposition aux forces de Défense et de sécurité et la plaint déposé à la CPI sur la gestion de la crise postélectorale par l’opposition d’une part, et d’autre part les incitations à la désobéissance patriotique, le président Ali Bongo Ondimba a encouragé les hommes de troupes à demeurer fidèles au service de la République. « J’ai compris votre colère. Je la comprends d’autant plus que ceux-là même qui s’adonnent à cet exercice malfaisant, ceux qui ont bénéficié de votre protection républicaine et ont loué naguère votre professionnalisme quand ils étaient aux affaires, vous jettent aujourd’hui à la vindicte populaire, et, au-delà, s’emploient méthodiquement à tenter de vous trainer devant une cour de justice internationale », a lancé Ali Bongo Onimba. Pour lui, ces accusations gratuites et sans fondement, à dénoncer sans réserve, ne doivent pas être de nature à vous dévier de votre trajectoire professionnelle et républicaine. « Cette négation de votre patriotisme et de votre loyauté ne doit pas vous intimider, encore moins, comme ils vous y incitent, vous faire sortir du sentier étroit de la fidélité à votre engagement de servir de la République. Personne ne doit se laisser abuser, même si nous avons eu à déplorer malheureusement chez quelques uns des faiblesses dans le comportement », relevé le chef suprême des armées, appelant par ailleurs, les forces de Défense et de sécurité à se concentrer sur les menaces et défis sécuritaires multiformes et de plus en plus complexes auxquels l’Afrique est confrontée notamment, le terrorisme, la cybercriminalité, le braconnage, et le maintien de la paix dans le monde. En outre, comme lors des précédentes cérémonies de présentation de vœux, le président de la République a réitéré sa volonté de voir des forces de Défense et de sécurité intègres et disciplinés. Il a appelé à la radiation de ceux qui ne sont pas les normes. SN/IM