Agence Gabonaise de Presse

Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba a déclaré mercredi, que l'année 2017 sera celle de l'investissement résolu des pouvoirs publics dans la gestion de l'Etat afin de faire face aux difficultés économiques que connait le pays suite à la chute des prix des matières premières. « L'année 2017 sera aussi celle de l'investissement résolu des pouvoirs publics pour surmonter les difficultés économiques liées essentiellement à la conjoncture économique internationale et espérer consolider les acquis en vue d'un retour rapide à la meilleure fortune de notre économie », a-t-il dit avant de poursuivre qu' « il nous renvient de préserver dans la logique du pacte pour le maintien de croissance et la préservation des emplois en période de crise pétrolière, signé le 23 mars 2016, et l'accord relatif à la dette intérieure de l'Etat et fixant le chronogramme d'apurement conclu le 25 octobre dernier » Il a aussi demandé de prendre en compte l'apport des collectivités locales tout comme des initiatives des partenaires extérieurs pour accompagner le Gabon vers la sortie des difficultés économiques. D'autre part, le chef de l'Etat a rappelé les résultats des chantiers sur lesquels le gouvernement est attendu.

« Je saisi alors aux mots le Premier ministre pour lui dire que son gouvernement est attendu non seulement sur les résultats du plan de relance économique, mais également sur les actions concrètes concernant cet assainissement ; je veux parler de la lutte contre la corruption et d’autres formes de prévarications de deniers publics », a-t-il fustigé, ajoutant « qu’il va sans dire que cet assainissement doit mobiliser au-delà du gouvernement, parce que qu’il requiert l’investissement de tous ceux sont garants, dans notre pays, de faire respecter les lois et sanctionner ceux qui plaisent à s’y soustraire ». « Il faut souligner pour le déplorer que des compatriotes parfois investies des plus hautes charges et de ma confiance, ont eu consciemment ou non, à compromettre gravement l’action publique. Ceux-là, le moment venu, ne pourront s’en prendre qu’à eux –mêmes », a-t-il martelé. Par ailleurs, pour éviter des tensions sociales qui pourraient compromettre la relance de l’économie du pays, Ali Bongo Ondimba a demandé au gouvernement de dialoguer avec les partenaires sociaux.

« J'invite le gouvernement à faire le point avec les acteurs sociaux concernés, aux fins d'identifier les points d'inerties, les surmonter pour avancer, notamment les questions d'intendance. En cas de besoin, je reste pour ma part toujours disposer à échanger, notamment avec les représentations des organisations des travailleurs et du patronat », a conclu le chef de l'Etat.