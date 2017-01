Agence Gabonaise de Presse

lundi 9 janvier 2017 Le Gabon accorde gratuitement les visas aux journalistes étrangers pour couvrir la CAN 2017 LIBREVILLE, 9 JANV. (AGP) – Le ministre gabonais des Affaires étrangères, Pacôme Moubelet Boubeya a annoncé vendredi dernier, à Libreville, que les visas seront gratuitement offerts uniquement aux journalistes accrédités par la Confédération africaine de football (CAF) pour couvrir la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football que le Gabon accueillera à partir de samedi prochain. « Les journalistes doivent être munis d’une accréditation de la Caf. il ne suffit pas d’être journaliste et se présenter dans l’une de nos ambassades et de dire que nous avons droit à un visa gratuit ; donc si vous êtes journaliste et vous ne bénéficier pas d’une accréditation de la Caf vous payerez les frais de visa », a déclaré M. Boubelet Boubeya. Du 14 janvier au 6 février prochain, le Gabon abritera la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations Total Gabon 2017. Cette compétition sportive la plus prestigieuse du continent enregistre la participation 16 équipes africaines. Les responsables du COCAN, à l’issue de cette rencontre se sont dits satisfaits des réactions du corps diplomatique et ont invité les populations à une participation effective, lors de ce moment de fête du football africain. « Nous avons entendu des choses positives sur la CAN, nous souhaitons que toutes les populations se réunissent autour des stades ou viennent remplir les stades », ont conclu les membres du COCAN. En 2012, le Gabon avait co-organisé cette grande fête du ballon rond avec la Guinée Equatoriale. Il avait été sorti en quart de final par le Mali, rappelle-t-on. SN/IM