Agence Gabonaise de Presse

lundi 9 janvier 2017 Renforcement de capacité d’adduction d’eau dans la commune de Mandji MANDJI, 9 JANV (AGP) – Le ministre gabonais de l’eau et de l’énergie, Guy Bertrand Mapangou a inauguré vendredi dernier, à Mandji (sud) la nouvelle station de pompage d’eau potable qui passe de 15m³ à 60m³ d’eau par heure, pouvant alimenter près de 10 000 habitants. Techniquement ce sont trois forages de cent mètres de profondeur équipés de pompes de refoulement permettant de capter une eau de qualité, laquelle est drainée à la station de traitement où l’on injecte du chlore, avant d’être envoyée sur le réseau de distribution dans la ville via un réservoir de stockage rénové. Le débit est donc passé de 15m³ à 60m³ d’eau par heure avec une pression de 4 bahrs. Les travaux ont débuté le 5 juillet 2016 et l’inauguration s’est faite le 6 janvier 2017, pour un investissement supérieur de 500 millions de FCFA. La présente cérémonie d’inauguration a vu la présence du directeur général de la société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), Paul Camus et des responsables locaux. Le ministre, Guy Bertrand Mapangou s’est réjoui des efforts que consent le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, à travers le gouvernement auquel il fait partie, dans l’optique de satisfaire les Gabonais en leur offrant des minimas sociaux. « Au nom du gouvernement et de notre partenaire, nous sommes heureux d’avoir fait aboutir ce projet, car l’eau c’est la vie »’’, a déclaré M. Mapangou. La SEEG s’évertue depuis plusieurs années à améliorer la fourniture d’eau et de l’électricité à l’ensemble des habitants du territoire gabonais. JPM/IM