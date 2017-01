Agence Gabonaise de Presse

mardi 10 janvier 2017 CAN 2017 : Ali Bongo Ondimba inaugure le stade d’Oyem où se disputeront les matchs du groupe C LIBREVILLE, 10 JANV. (AGP) – Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba a inauguré lundi à Oyem dans le nord du Gabon, le stade flambant neuf devant accueillir le groupe C de la 31ème Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football qui débute ce samedi par le match Gabon-Guinée Bissau à Libreville. Baptisé « Engong », la cérémonie d’inaugurale de ce joyau architectural, fruit de la coopération chinoise, a débuté une prière œcuménique officiée par l’évêque du diocèse d’Oyem, Jean Vincent Ondo qu’entouraient le président du centre d’évangélisation Béthanie, le pasteur Francis Michel Mbadinga et l’imam Ismaël Osseni au nom du conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Puis s’en est suivie la coupure du ruban symbolique par le président de la République et le dévoilage de l’enseigne indiquant la date de l’inauguration. Le président Ali Bongo Ondimba a par la suite visité l’intérieur du stade entre autres, le terrain de jeu où il a pu s’imprégner de la qualité de la pelouse, les vestiaires, a salle d’accueil, et les gradins où il a pris place à la tribune d’honneur pour apprécier la beauté des caractéristiques du stade Engong qui entoure l’air de jeu notamment les écrans géants, les cabines de presse et les gradins. Dans son intervention le ministre des Sports, Nicole Assélé a réaffirmé sa satisfaction pour l’inauguration du stade tout en indiquant que la matérialisation dudit projet constitue le résultat du crédit qu’a le Gabon au niveau international, rappelant par ailleurs que les différents stades construits pour la CAN 2017 serviront après la compétition de pôles régionaux pour la mise en œuvre du programme sport-étude préconisé par le gouvernement. Mme Assélé a réitéré l’engagement du gouvernement de prendre soins de cette infrastructure, tout rassurant que les travaux inachevés, notamment les ouvrages extérieurs iront à leur terme. D’autre part la responsable du département des Sports a appelé les populations de la province du Woleu-Ntem à prendre une part active à la plus prestigieuse de fêtes sportives du continent africain. Le stade d’Oyem abritera le groupe C dans lequel évolueront, le Maroc, la Côte d’ivoire (champion en titre), la République démocratique du Congo (RDC) et le Togo. Un groupe qualifié par les spécialistes du ballon rond de groupe de la « mort ». SN/IM