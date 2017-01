Agence Gabonaise de Presse

mardi 10 janvier 2017 Pas de tables-bancs et de matériels didactiques dans une école à Guietsou MOUILA, 10 JANV. (AGP) - L’école publique de Moussa, un quartier à 7 km de Guietsou, dans la province de la Ngounié (sud), manque de tout depuis la rentrée scolaire 2016-2017, l’absence des manuels didactiques, tables-bancs pour les élèves, ainsi que des équipements pour enseignants. Construit en 2013 par la Compagnie des bois du Gabon (CBG) dans le cadre de la concession forestière d’aménagement durable (CFAD) qui consent à améliorer les conditions de vie des populations des zones impactées à travers des projets d’intérêts communautaires, cet établissement public du primaire n’a jamais fonctionné correctement sans que le premier directeur de cette école, Marcelin Nganga, ne monte au créneau pour signaler à la hiérarchie académique, aux auxiliaires de commandement, mieux aux autorités administratives locales, les difficultés auxquelles il est confronté pour assurer un bon apprentissage des élèves. Malgré la poignée d’élèves, les tables-bancs font défaut, absence de chaises et tables au bureau du directeur qui fait aussi office de bureau des enseignants, sans oublier les manuels didactiques des classes de 1ère, 2e , 3e et 4ème années. « Le directeur pose tous les problèmes de l’école de Moussa à qui de droit, mais pas toujours pas de réponse satisfaisantes. Que font les autorités de toutes ces plaintes », s’est plaint un parent d’élèves visiblement désabusé. Le mois dernier, les élèves d’un lycée public de Libreville avaient investi la rue pour réclamer des tables-bancs. Une manifestation qui avait été réprimée par les forces de l’ordre. IPK/JPM/IM