Agence Gabonaise de Presse

jeudi 12 janvier 2017 Malinga sans communication téléphonique depuis deux mois MALINGA, 11 JANV. (AGP) – La petite bourgade de Malinga, chef lieu de la Louétsi-Bibaka dans la province de la Ngounié (sud), est privée de communication téléphonique depuis deux mois, a-t-on appris de bonnes sources jeudi. « Nous sommes coupés du monde depuis le 2 novembre 2016, aucune communication téléphonique »’’, a expliqué une résidente de Malinga, situé à 148 km au sud-est de Mouila, chef-lieu de la province de la Ngounié. Les 2500 habitants de Malinga ne comprennent pas cette situation alors que la localité est pourvue d’un pylône, propriété de l’opérateur de téléphonie mobile Airtel Gabon. « Souvent, vous constaterez sur votre téléphone que le réseau ne s’affiche pas. Et lorsqu’il y a un signal, vous captez le réseau du Congo voisin », a relevé une malinoise (habitant de Malinga), dont l’usage du téléphone sert plus et désormais à écouter la musique et capter les images en selfie. En effet, la population est presque dans l’impasse, même les autorités administratives civiles et militaires ne savent plus à quel saint se vouer pour joindre leurs hiérarchies respectives pour des comptes-rendus journaliers. Seules les radios de communication assurent ce relais limité. Malinga est à moins de 10 km de la frontière avec le Congo Brazzaville. BPIM/JPM/EUM