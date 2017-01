Agence Gabonaise de Presse

jeudi 12 janvier 2017 Bilie-By-Nze menace d’éventuels fauteurs de troubles lors de la CAN LIBREVILLE, 12 JANV. (AGP) – Le ministre gabonais de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain Claude Bilié-By-Nze a mis en garde ceux qui tenteraient de boycotter la Coupe d’Afrique des nations (CAN) que le Gabon abrite du 14 janvier au 5 février prochain. « Aucun désordre en marge de l’événement ne sera toléré. La loi sera pleinement mise en œuvre pour prévenir toute forme de désordre durant la compétition », a déclaré M. Bilié-By-Nze, au cours d’une conférence de presse mercredi à Libreville. Pour lui, le soutien de l’équipe nationale (Les Panthères) n’a pas de couleur politique et a indiqué par ailleurs que le gouvernement à tout mis en œuvre afin que la compétition se déroule dans des bonnes conditions. « Quant à ceux qui ne souhaitent pas aller au stade et participer à cet événement, cela n’a aucun caractère obligatoire et chacun est libre de rester chez soi. En revanche, aucun désordre en marge de l’événement ne sera toléré. La loi sera pleinement mise en œuvre pour prévenir toute forme de désordre durant la compétition », a martelé M. Bilié-By-Nze. Le porte parole du gouvernement a par ailleurs relevé l’engouement et l’engagement des gabonais à soutenir leur équipe « les panthères », eu égard à la vente des billets d’entrée au stade. Selon le ministre de la Communication, plus de 70% des billets du match d’ouverture Gabon-Guinée Bissau ont déjà été vendus. Les billets du match Gabon-Cameroun ont été aussi vendus, a-t-il renchéri, indiquant que les matchs les billets des autres matchs de la CAN se vendent au fur et à mesure de la compétition. Certains leaders syndicaux, de la société civile et partis politiques ont appelé dans les réseaux sociaux au boycott actif de la compétition, rappelle-t-on. SN/IM