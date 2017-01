Agence Gabonaise de Presse

jeudi 12 janvier 2017 Installation à Mouila du 1er bureau du SYNAMAG MOUILA, 12 JANV. (AGP) - Les magistrats en service au palais de justice de Mouila (sud) ont formé le 1er bureau local du Syndicat national des magistrats (SYNAMAG) dans la foulée d’un mouvement de grève que ce syndicat observe depuis plus de deux mois sur l’ensemble du territoire national. Le bureau, dirigé par l’auditeur supérieur auprès de la Cour provinciale des comptes de Mouila, Severin Djessy Biname, regroupe les magistrats de le Cour des comptes, la Cour d’appel et du Tribunal de la première instance. Le secrétariat général a échu à Sima King, par ailleurs procureur de la République adjoint auprès du tribunal de première instance de Mouila et le poste de trésorière générale est revenu au procureur de la République adjoint Diane Mauricette Mbié, tous élus à la majorité absolue. BPIM/JPM