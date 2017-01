Agence Gabonaise de Presse

jeudi 12 janvier 2017 Aucun décès, mais trois blessés dans l’accident des élèves sur l’axe Mitzic-Oyem (gouvernement) LIBREVILLE, 12 JANV. (AGP) – Le ministère de l’Intérieur a annoncé mercredi, dans une communiqué qu’il n’y a eu aucun mort, mais plutôt trois blessés dans l’accident de la circulation d’un minibus transportant en majorité des élèves qui se rendaient à Oyem pour l’inauguration du nouveau stade devant abriter le groupe C de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football. Ce communiqué prend à contrepied les informations circulant sur les réseaux sociaux faisant état de plusieurs morts dans cet accident de la route. « Un mini bus de la société Okano transportant 18 personnes, en majorité des élèves, sur l’axe Mitzic-Oyem à fait un grave accident le lundi 9 janvier 2017 dans la matinée, suite à un éclatement des deux pneus arrières. Les 18 passagers ont tous été blessés, dont 3 grièvement », souligne le document. « Ils ont tous été secourus et conduits immédiatement au Centre Hospitalier Régional d’Oyem (CHRO). Aucune perte en vie humaine n’est à déplorer.15 élèves sur 18 sont rentrés sereinement chez eux après une visite médicale et des examens radiologiques appropriés », poursuit le texte. A propos de l’état de santé des élèves grièvement blessés, le ministère de l’Intérieur a tenu à apporter des assurances. « Les élèves présentant des lésions ou coupures ont reçu un vaccin anti tétanique à titre préventif. Les 3 élèves gravement blessés ont été gardés en observation le soir du 9 janvier, un élève de 3eme pour douleur au genou ; une élève de 3eme admise en chirurgie pour un traumatisme frontal qui lui a valu des points de suture ; une élève de classe de 2nde qui se plaint de vertiges » précise le communiqué soulignant qu’aucun diagnostic vital n’est engagé. S’agissant de la prise en charge de ces élèves, le gouvernement a indiqué que les autorités administratives locales et les membres du gouvernement originaires de la province ont contribué spontanément à la prise en charge des frais médicaux inhérents à cet accident. SN/IM