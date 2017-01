Agence Gabonaise de Presse

vendredi 13 janvier 2017 Le ministre Etienne Ngoubou incarcéré à la prison de Libreville LIBREVILLE, 13 JANV. (AGP) – Sorti du gouvernement le 9 janvier dernier, Etienne Dieudonné Ngoubou a été entendu jeudi par le procureur de la République et placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Libreville, a-t-on appris de sources judiciaires vendredi. Ancien patron du maroquin très convoité du Pétrole et des hydrocarbures serait accusé de détournement des finances publiques. Il rejoint à la prison de Libreville son ancien collègue, Magloire Ngambia, et le directeur de l’UCET, chargé des bassins versants, Blaise Wada. Dans cette vaste opération déclenchée par le justice gabonaise, plusieurs responsables de la Poste SA actuellement engluée dans des sérieux problèmes de trésorerie, sont également déférés à la prison de Libreville pour détournement. Selon de sources concordantes d’autres hauts responsables de l’administration publique sont dans le collimateur de la justice. Lors de la cérémonie de présentation des vœux au président de la République, Ali Bongo avait annoncé que les « auteurs » de distraction des deniers publics subiront la rigueur de la loi. IM/IM