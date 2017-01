Agence Gabonaise de Presse

vendredi 13 janvier 2017 Ali Bongo Ondimba au 27ème sommet Afrique-France à Bamako LIBREVILLE, 13 JANV. (AGP) – Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba se rend ce vendredi, à Bamako (Mali), où il prendra part au 27ème sommet Afrique-France. Ce sommet s’inscrit dans le cadre des relations de coopération entre les pays africains et la France. Il sera question au cours de cette rencontre d’évoquer les relations économiques entre le continent africain et la France (5ème puissance mondiale). Le 27ème sommet Afrique-France dont c’est le dernier qu’assistera le président français, François Hollande (il ne briguera pas un second mandat, ndlr) sera l’occasion pour la France de booster ses parts de marché sur le continent. Selon des analystes économiques, la France serait en perte de vitesse en Afrique au détriment des pays de l’Asie, notamment la Chine, l’Inde et dans une moindre mesure de la Turquie. En 20 ans, la France a perdu sa place de partenaire privilégié sur le continent noir, particulièrement dans ses anciennes colonies, indique-t-on. Toutefois, une étude du cabinet Bearing Point, annonce que les investissements français en Afrique devraient augmenter de 75% pour les dix prochaines années. Dans cette perspective, un forum économique est prévu ce samedi dans la capitale malienne. Une soixantaine de chefs d’entreprises français conduit le MEDEF séjourne actuellement à Bamako. En dépit du recul des entreprises françaises en Afrique, la France demeure toujours un partenaire de premier plan du continent, estime-t-on. SN/IM