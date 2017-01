Agence Gabonaise de Presse

lundi 16 janvier 2017 Le staff éditorial et technique de CANAL+ sur la brèche pour la diffusion de la CAN LIBREVILLE, 16 JANV. (AGP) – Une équipe d’experts réunissant les meilleurs journalistes sportifs et consultants du groupe CANAL + (diffuseur officiel de la compétition) séjourne actuellement dans la capitale gabonaise, dans le cadre de la retransmission en direct de tous les matchs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Total 2017. C’est au cours d’une conférence de presse animée vendredi dernier, dans un espace récréatif de la place, par Mamadou Mbengue, Directeur général de CANAL + Gabon, que tout le dispositif éditorial et technique composé de Robert Brazza, Aboubacry Ba, Vincent Radureau, Romain Grimaud, Philippe Doucet, Habib Beye, Patrick Mboma, Kaba Diawara, José-Pierre Fanfan et Diomasy Kamara, lequel devra couvrir l’ensemble de la compétition, a été présenté à la presse locale et au public gabonais. C’est donc 100% des matchs, soit 32 matchs de la CAN Total, qui seront à vivre en direct sur les chaines CANAL + Sport 1 et CANAL + Sport 2. De plus, tous les matchs seront rediffusés sur CANAL + Sport 1. Ce dispositif permettra également aux journalistes reporters de CANAL + de faire vivre, à l’ensemble de ses abonnés, la CAN autrement en rentrant au cœur du quotidien de chaque équipe (préparation physique, entrainements, matchs…) dans les quatre villes du Gabon où se déroulera la compétition. Sans oublier que des confessions, interviews et reportages inédits seront garantis, a affirmé l’équipe éditoriale et technique du groupe CANAL + lors de la conférence de presse. Il y aura, de plus, pour accompagner les téléspectateurs à décrypter tous les matchs et tactiques de jeux de chaque équipe, une émission exclusive quotidienne dénommée ‘’SOIR DE CAN’’ présentée en alternance par Robert Brazza et Vincent Radureau, tous les soirs de match, et à laquelle pourront prendre part les journalistes locaux. La présence à Libreville de l’important dispositif du groupe CANAL + fait suite à un accord de partenariat signé entre la Confédération Africaine de Football (CAF) et ledit groupe, lequel lui donne tous les droits de retransmission des plus prestigieuses compétions qui se joueront sur le continent pour les sept prochaines années. KAL/IM