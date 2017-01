Agence Gabonaise de Presse

lundi 16 janvier 2017 CAN 2017 : la Côte d’ivoire et le Togo se neutralisent (0-0) LIBREVILLE, 16 JANV. (AGP) – La Côte d’Ivoire (champion en titre) et le Togo se sont neutralisés lundi, à Oyem (nord du Gabon) sur le score vierge (0-0) lors de la première journée du groupe C, comptant pour la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Total. Les Eléphants pourtant donné favoris n’ont pas pu vaincre le Togo au terme du temps réglementaire. Les Eperviers ont apporté une résistance à toutes épreuves devant la pléiade des joueurs professionnels ivoiriens. Les poulains du coach, Claude le Roy n’ont pas tremblé en dépit des assauts menés dans leur camp par la bande à Salomon Kalou, Serge Aurier, Wilfrid Bony et compagnie. L’autre rencontre du groupe C opposera le Maroc à la République démocratique du Congo toujours à Oyem. IM/IM