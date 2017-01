Agence Gabonaise de Presse

mardi 17 janvier 2017 La CAN occasionne la flambée des prix à Oyem OYEM, 17 JANV (AGP) – Les prix des produits de première nécessité enregistrent une sérieuse hausse à Oyem, une quatre localités abritant la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Total Gabon 2017, a-t-on constaté quelque jours avant le début de la compétition : « Nourrir une famille depuis plus d’une semaine à Oyem, relève d’une gageure. Le paquet de manioc coûte actuellement 2500 FCFA au lieu de 2000 FCFA, un tas de tubercule de manioc est désormais vendu à 1500 FCFA alors qu’il coûtait 1000 FCFA », a fulminé un fonctionnaire en service à Oyem, visiblement courroucé. Une femme très remontée n’a pas manqué de dénoncer cette situation qui précarise de plus belle, les familles gabonaises confrontées déjà une crise économique aigue. « Comment comprendre que le régime de banane passe du jour au lendemain à 5000 FCFA alors qu’il est d’habitude 2500 FCFA. Je vous épargne les prix des autres produits qui ont pris l’ascenseur », s’est lamenté Mme Obone. Au centre-ville, Ngouéma en passant par Adjougou, Akouakam et autres, les prix affichés par les commerçants ne sont pas dans la majorité respectés. Visiblement, c’est chacun qui impose ses prix à l’acheteur derrière le dos des contrôleurs de prix qui tentent temps bien que mal à faire leur travail. Pour Sandrine, habitante de la ville cette hausse des prix risque de prendre un coup dans certains ménages car, les commerçants doivent savoir que tout le monde n’est pas visiteur de la CAN. « Les femmes qui vendent au marché et les responsables de magasin n’ont pas besoin de nous, ils mettent leur prix comme ils veulent quand ils veulent sans même se soucier des autres parce que disent t-ils, ils nourrissent leur enfants ou bien ils payent les études à leur fils », a-t-elle expliqué. Selon certains commerçants interrogés par l’AGP, ont indiqué qu’ils augmentent les prix en raison de la « multiplication des taxes » opérée par l’administration locale. « Le coût du transport de la marchandise augmente tout les jours chez nous. En outre, les produits qui sont dans nos magasins revienne de Libreville parfois du Cameroun ou de la guinée –Equatoriale voisin sans oublier les contrôles intempestives effectué par certains ministère que nous ne connaissons » a justifié un commerçant. Pays producteur de pétrole, le Gabon est reconnu par la cherté du coût de vie. Il est classé parmi les pays les plus chers du monde. La CAN se déroule à Libreville, la capitale, Port-Gentil (sud-ouest), Franceville (sud-est) et Oyem (nord).

AEE/IM