Agence Gabonaise de Presse

jeudi 19 janvier 2017 L’aérogare d’Oyem refait peau neuve à l’occasion de la CAN OYEM, 19 JANV. (AGP) – Construit en 1977, l’aérogare de l’aéroport d’Oyem a refait peau neuve à coïncidant avec l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football dont la ville d’Oyem accueille le groupe C, a-t-on constaté. Le directeur général de la Société de construction des bâtiments (SOCOB), Guy Bruno Ndamba, entreprise commise par l’Agence nationale des grands travaux (ANGT) pour exécuter les travaux de réhabilitation a déclaré les travaux ont débuté en juin pour s’achever en décembre dernier. Le bâtiment long de 72,33 m sur 49,75 m de large. Il contient une salle d’enregistrement, toilettes, salle présidentielle, restaurant, salle d’attente départ, salle d’arrivée, bureaux de douane, deux bureaux santé, bureau de police, trois boutiques un isoloir et unesalle de stockage. Cet aéroport désormais aux normes internationales, accueille depuis le début de la CAN, un important trafic des aéronefs. AEE/IM