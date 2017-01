Agence Gabonaise de Presse

jeudi 19 janvier 2017 CAN 2017 : 30 000 spectateurs assistent au match Gabon-Burkina Faso LIBREVILLE, 19 JANV. (AGP) Trente mille spectateurs et des centaines de millions de téléspectateurs câblés dans 180 pays ont suivi mercredi le match Gabon-Burkina Faso qui s’est soldé par un score nul (1-1), selon un communiqué de la direction de la communication présidentielle parvenu à l’AGP, jeudi. « Le président de la République a de nouveau assisté mercredi au match qui a opposé les panthères aux étalons du Burkina Faso au stade de l’Amitié sino-gabonaise, devant trente mille supporters et des centaines de millions de téléspectateurs câblés dans 180 pays. Un match soldé par un score de nul (1-1) » indique le communiqué. Le stade de l’amitié sino-gabonaise d’une capacité de quarante mille place est pour l’instant le plus grand du pays. Une mobilisation saluée par le président gabonais, tordant le cou au partisan du boycott de la CAN au Gabon. Des responsables des syndicats et des leaders politiques ont appelé à un boycott actif de cette compétition que le Gabon abrite depuis samedi dernier. Ali Bongo Ondimba a exhorté le public à se rendre nombreux au stade de l’amitié sino-gabonaise dimanche prochain pour le dernier match de poule des Panthères qui affronteront les autres fauves, les Lions indomptables du Cameroun. « Je pense d’abord et avant tout aux Gabonaises et aux Gabonais, qui, comme moi, vibrent à l’unisson avec les Panthères, a indiqué le Chef de l’Etat. Le pays tout entier se rassemblera pour le derby d’Afrique centrale face au Cameroun », a-t-il dit. Le Gabon n’a pas encore gagné un seul match depuis sa première sortie samedi dernier. Il a fait un match nul (1-1) avec la Guinée Bissau dont c’est la première participation à une phase finale de la CAN. Mercredi, les Panthères ont de nouveau fait jeu égal avec le Burkina Faso (1-1). Pour l’instant le Cameroun a pris la tête de ce groupe A en s’imposant mercredi face à la Guinée Bissau. Il totalise quatre points, devant le Gabon (deux points), le Burkina Faso (deux points) et la Guinée Bissau ( un point). SN/IM