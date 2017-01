Agence Gabonaise de Presse

lundi 23 janvier 2017 Une dizaine de blessés dans un accident sur la voie express LIBREVILLE, le 23 JANV. (AGP) – Un taxi bus transportant près d’une vingtaine de passagers circulant sur la voie express (échangeur des Charbonnages-rond-point Camp de Gaulle) a fait un accident lundi matin aux environs de 9h (8h GMT), faisant une dizaine de blessés, a-t-on appris de sources sécuritaires. Selon des éléments de la gendarmerie nationale postés au niveau du rond-point du Camp de Gaulle, le bus qui roulait à une vitesse démentielle a fait trois tonneaux avant de terminer sa course sur le terre-plein, faisant une dizaine de blessés dont le chauffeur. « Les accidentés ont été secourus par les gendarmes et des militaires de la Garde républicaine. Ils ont été transportés dans une polyclinique privée où leur vie n’est pas en danger », a expliqué un gendarme de faction non loin du lieu de l’accident, ajoutant par ailleurs que la majorité des blessés étaient des élèves sans précisé le nom de leur établissement. Pour les gendarmes, l’accident aurait été plus grave connaissant la densité de la circulation sur cette voie très fréquentée de la capitale gabonaise. La voie express et le boulevard du front de mer sont les deux routes les plus sollicités par les automobilistes de jour comme de nuit à Libreville. « A cette heure de la matinée, la circulation est très abondante sur cet axe. C’est dire que les passagers ont eu beaucoup de chance, car le bus aurait pu être percuté par d’autres véhicules en circulation. Ce qui aurait certainement fait des morts et des blessés graves », ont confiés ces agents de force de l’ordre. JRB/IM