Agence Gabonaise de Presse

mardi 24 janvier 2017 Reprise des activités en 2017 pour le CRAD/OPT LIBREVILLE, 24 JANV. (AGP) - Le président du Cercle de réflexion et d’actions pour le développement d’Okondja pour tous (CRAD/OPT), Ulrich Amogho Obele, a annoncé lundi que l’association qu’il dirige compte renouer avec ses activités en 2017 par des actions fortes au profit des populations de la localité d’Okondja dans le département de la Sébé Brikolo (sud-est), précisément à l’endroit des personnes défavorisées. « Après une année 2016 couronnée de succès, le CRAD/OPT regarde désormais le futur avec beaucoup d’assurance », a affirmé M. Amogho Obele. Aussi assure-t-il que pour l’année en cours, le chalenge de son association sera axé sur le domaine social avec un regard particulier sur les personnes démunies, les personnes à mobilité réduites et les personnes du troisième âge. En 2016, le CRAD/OPT s’est essentiellement attelé à résoudre les problèmes préalablement identifiés par une équipe de jeunes rompus à la tâche. Ces derniers ont eu pour rôle majeur, s’agissant de l’enquête de terrain, l’identification des besoins réels qui annihilent le développement de la commune d’Okondja. Une opération qui a finalement conduit l’association à orienter son action vers les domaines qu’elle juge quelques fois oubliés par les pouvoir publics, indique-t-on. C’est donc dans l’optique de compléter l’action des pouvoirs publics, que le CRAD/OPT, au cours de l’année qui vient de s’achever, a œuvré en premier ressort dans l’accompagnement des politiques publiques, l’assistance aux structures étatiques en difficultés et l’appui aux personnes vivant en zone rurale au moyen de dons divers. Cette dernière activité, amorcée depuis la création de l’association il y a six (6) ans, sera poursuivi de façon soutenue courant l’année 2017 en plus d’autres chantiers qui attendent l’équipe de ladite entité, précise le président du CRAD/OPT. C’est dans cet élan, qu’en marge des actions visant à mettre en lumière l’entre-aide fortement prônée par le CRAD/OPT, l’association dirigée par Ulrich Amogho Obele a, selon lui, participé activement à l’élaboration du Plan de développement local (PDL) du département de la Sébé-Brikolo, mission diligentée par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) dans le cadre du Programme ‘’Art Gold’’. L’association a, également apporté son soutien, conformément à sa volonté de militer en faveur du développement local, à la mairie d’Okondja en procédant quelques fois à des opérations dénommées « ville propre », actions au cours desquelles le CRAD/OPT a fait très souvent des dons de parasols à l’endroit des femmes commerçantes de la commune d’Okondja. Fondé en 2011 à Okondja, le CRAD/OPT est une association apolitique, qui réunit en son sein uniquement les jeunes ressortissants du département de la Sébé-Brikolo. Elle œuvre essentiellement dans le domaine social. KAL/IM