Agence Gabonaise de Presse

mardi 24 janvier 2017 Le Gabon accorde la licence d’exploitation internet à très haut débit au groupe Vivendi LIBREVILLE, 24 JANV. (AGP) – Le président de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), Lin Mombo a accordé mardi, à Libreville, une licence d’exploitation de la FTTH (internet à très haut débit) au Groupe Vivendi Afrique (GVA). L’acte a été paraphé entre le président de l’ARCEP et le directeur général du groupe Vivendi Afrique, Marco De Assis au terme des négociations relatives à la finalisation du cahier de charges pour la fourniture de l’internet à très haut débit présenté par cet opérateur. Le FTTH est la dernière technologie d’accès à l’internet à très haut débit dans le monde. Il offre une meilleure qualité de service incluant une vitesse d’environ 100 Mbts par seconde et en illimité. Le groupe Vivendi Afrique devient ainsi le premier opérateur de l’internet à très haut débit à Libreville où l’expérience sera lancée. Après Libreville il compte se déployer un peu plus tard à Port-Gentil et Franceville, deux autres grandes villes du Gabon. Le lancement de cette technologie fera également une bonne affaire pour CANAL+ Gabon, le premier distributeur des chaines câblées dans le pays et partenaire de ce projet qui compte à travers le FTTH améliorer l’offre de ses services à sa clientèle. Les clients de CANAL+ Gabon pourront désormais sans difficulté accéder à des applications sur Smartphones, tablettes etc. Le groupe Vivendi Afrique sera le deuxième opérateur après Gabon télécom, le leader dans la distribution de l’ADSL à distribuer l’internet au Gabon à des prix concurrentiels. KAL/IM