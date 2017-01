Agence Gabonaise de Presse

mercredi 25 janvier 2017 Don de trois joueurs professionnels ivoiriens à un orphelinat d’Oyem OYEM, 25 JAN. (AGP) – Trois joueurs professionnels ivoiriens, Serge Aurier, Serie Die et Wilfried Bony ont fait un don de produits de premières nécessités mardi, à Oyem, (nord du Gabon) aux orphelins chapeautés par l’Association des veuves et orphelins du Gabon (AVOGAB). Le don composé essentiellement de 25 sacs de riz, 10 cartons d’huile de cuisine, 22 cartons de boites de lait en poudre, 10 cartons de sucre a été réceptionné par la responsable d’AVOGAB, Véronique Ndema. Pour Serge Aurier, un des donateurs, ce don est un acte humanitaire en faveur des enfants en difficulté. « Nous sommes avec vous, la seule chose que nous vous demandons est d’aller à l’école pour bien apprendre, mes chères enfants nous remercions la présidente de l’association pour le travail qu’elle fait car, garder un enfant n’est pas chose facile, mais aussi, ne vous fatiguée pas Dieu est avec vous »’’, a-t-il exhorté. Remerciant les donateurs, Mme. Ndema a déclaré que le geste reste marqué dans les cœurs non seulement aux enfants, mais aussi, à l’association qui ne s’attendait à recevoir une aide des professionnelles de hauts niveaux. Situé au quartier derrière l’ancien hôpital régional d’Oyem (DH) dans le 2e arrondissement de la commune d’Oyem, l’association des veuves et orphelins du Gabon (AVOGAB) compte 16 orphelins âgés de 0- 16 ans. Les trois joueurs professionnels ont séjourné à Oyem dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) où leur pays la Côte d’Ivoire était logé dans le groupe C, basé à Oyem dans le nord du pays. Les Eléphants ont éliminé mardi après avoir concédé une défaite face aux lions de l’Atlas (0-1). AEE/IM