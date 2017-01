Agence Gabonaise de Presse

mercredi 25 janvier 2017 Le Premier ministre gabonais sur les installations portuaires d’Owendo LIBREVILLE, 25 JANV. (AGP) – Le Premier ministre gabonais, Emmanuel Issoze Ngondet, a effectué mardi dernier, une visite sur les installations portuaires située dans la commune d’Owendo (sud de Libreville). M. Issoze Gondet qu’accompagnait ces ministres des Mines et des Transports ont visité le nouveau terminal minéralier développé par la Zone économique spéciale du Gabon (GSEZ) sur l’axe routier Libreville-Ntoum ainsi que le port minéralier d’Owendo, utilisé par la Compagnie minière de l’ogooué (COMILOG), spécialisée dans l’exploitation du minerai de manganèse. Cette visite témoigne de l’intérêt que le gouvernement accorde à ces installations, en raison de l’impact escompté sur les plans économique et social, a indiqué le chef du gouvernement. S’agissant des terminaux minéraliers, la nouvelle installation de la GSEZ, situé à Nkok et inaugurée le 10 août dernier par le président de la République, vient accroître et offrir des capacités logistiques d’envergure aux petits exploitants de manganèse dans l’exportation de leurs productions. C’est le cas notamment de la société Nouvelle Mining Gabon (NOGA) qui exploite le manganèse de Franceville et la Compagnie industrielle et commerciale des mines de Huanzhuqui, exploitant le gisement de Ndjolé. « Lorsque le nouveau terminal minéralier atteindra sa vitesse de croisière, sa capacité annuelle de transport sera de 10 millions de tonnes de manganèse par an. Ajoutée à celle du port minéralier de la COMILOG qui avoisine les 4 millions de tonnes par an, la capacité de transport globale du Gabon devrait se situer autour de 15 millions de tonnes par an », a affirmé le ministre des Mines, Christian Magnagna. En plus du stockage et du transport de minerais, les terminaux minéraliers devront également jouer un rôle essentiel dans la réduction des coûts des matériaux de construction (sable, gravier) et des aliments (huile, riz), en améliorant la compétitivité des entreprises et en allégeant le panier de la ménagère. SN/IM