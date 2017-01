Agence Gabonaise de Presse

mercredi 25 janvier 2017 66% de taux d’exécution des 172 mesures annoncées par le Premier ministre gabonais LIBREVILLE, 25 JANV. (AGP) – Le Premier ministre gabonais, Emmanuel Isoze Ngondet a annoncé mercredi ; que le taux d’exécution de 172 mesures qu’il avait annoncé dans le rapport de cent premiers jours de sa prise fonction se situe actuellement autour de 66%. M. Issoze Gondet s’exprimait ainsi à l’occasion de la remise de ce rapport au chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba. « A ce jour, le taux global d’exécution des projets indiqués dans les 100 jours est estimé à 66%, dans les domaines des infrastructures, de la diplomatie, de l’économie, de l’eau et de l’énergie, du dialogue politique, du travail, de la promotion des investissements, du budget, des sports, mais aussi dans ceux de l’habitat, de la prévoyance sociale, de l’économie numérique, de l’économie forestière, de la santé, de l’égalité des chances, de l’agriculture, de la promotion des PME et de la fonction publique », a-t-il déclaré. En d’autres termes, sur les 172 mesures qui avaient été initiées, 36 ont été réalisées, 120 sont en cours de réalisation et 16 n’ont toujours pas connu de début de travaux, pour des raisons liées à l’inertie de certaines structures administratives ou en raison de l’indisponibilité de ressources budgétaires, a poursuivi Emmanuel Issoze Ngondet, avant d’ajouter que « le domaine des infrastructures, notamment a été le plus attractif des réalisations ». Le chef du gouvernement a rappelé qu’en dépit des efforts du gouvernement, il parait utile de faire un bilan au chef de l’Etat sur tous les trois mois en vue de faire un état des lieux de l’action gouvernementale. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba s’est dit « satisfait » par rapport à cette initiative, qualifiée de « courageuse ». Pour lui, cette exigence de rendre compte à l’exécutif est importante, dans la mesure où, elle corrige à chaque fois des irrégularités. Ali Bongo Ondimba a saisi cette opportunité pour exhorter à nouveau les membres du gouvernement à s’impliquer entièrement dans l’exécution de l’action gouvernementale. Il a invité l’ensemble des membres du gouvernement à être « combatifs » et « responsables » en vue de rendre l’appareil étatique plus efficace de sorte que les conditions de vie des populations soient de plus en plus améliorées. « Vous devez faire plus et mieux pour nos compatriotes et conserver l’esprit de combat et de sacrifice », a dit le président Ali Bongo Ondimba. Le chef de l’Etat a également invité les membres du gouvernement à redoubler d’ardeur et à faire preuve de plus d’audace. Pour Ali Bongo Ondimba, la feuille de route est « précise et exigeante », et chaque ministre doit « s’impliquer dans ses missions » : « faire plus, plus vite, avec le devoir de rendre compte, monter en première ligne pour répondre aux attentes des Gabonaises et des Gabonais qui souffrent ». Ce rapport qui sera consulté préalablement par le président de la République, sera mis en à la disposition de la presse pour publication dans les jours à venir. Rappelons qu’après la nomination le 2 octobre dernier du gouvernement qu’il dirige actuellement, le premier ministre Emmanuel Issoze Ngondet avait décliné les premières mesures des 100 premiers jours de l’action gouvernementale. Celles-ci sont extraites du projet de société défendu par le président de la République lors de la campagne électorale axée sur l’ « Egalité des chances ». JMNB/IM