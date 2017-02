Agence Gabonaise de Presse

vendredi 3 février 2017 Le Gabon abrite le Colloque scientifique cancérologique LIBREVILLE, 3 FEV. (AGP) – La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille réaffirme son engagement dans la lutte contre le cancer en soutenant l’organisation, pour la première fois à Libreville, d’un congrès de l’Association franco-africaine de cancérologie (AFAC) à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale contre le cancer, ce samedi, indique un communiqué de la Fondation parvenu à l’AGP, vendredi. Cet événement qui se déroulera samedi et dimanche 5 février réunira les plus grands experts de la médecine française en matière de cancérologie et leurs confrères du Gabon, le professeur Ernest Belembaogo, le professeur Jean-François Meye, le docteur Laurianne James - et ceux du reste du continent africain. Huit pays d’Afrique du nord, de l’ouest et centrale seront représentés à ce colloque (Maroc, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal, Cameroun, République du Congo). Il s’agit d’une opportunité pour le Gabon de valoriser l’expertise oncologique de l’Institut de cancérologie de Libreville (ICL) que soutient la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille, notamment sur le plan de la formation du personnel et de l’approvisionnement en médicaments. Le point d’orgue de ce week-end scientifique sera marqué par l’inauguration de la Maison d’Alice, voisine de l’Institut de cancérologie de Libreville. Projet phare de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille, cette maison de vie accueille les malades du cancer traités à l’ICL sans solution d’hébergement pour suivre leur traitement de façon régulière et maximiser ainsi leurs chances de guérison. Depuis 2013, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille est engagée dans la lutte contre le cancer, particulièrement contre les cancers du sein et de l’utérus qui sont les plus fréquents au Gabon. En 2016, la Fondation a rejoint l’UICC (Union for International Cancer Control), organisation internationale qui regroupe plus de 800 organisations dans 155 pays afin de vaincre, ensemble, le cancer. Source Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille