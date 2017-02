Agence Gabonaise de Presse

vendredi 3 février 2017 Lancement du projet « jeunes entrepreneur café-cacao » dans le Haut-Ogooué FRANCEVILLE, 3 FEV (AGP) - Le gouverneur de la province du Haut-Ogooué (sud-est), Jacques Dénis Tsanga et le directeur général de la Caisse de stabilisation et de péréquation (CAISTAB), Ismaël Ondias Souna, ont procédés mardi, à Franceville, au lancement officiel du projet Jeunes entrepreneurs Café-Cacao (JECCA) dans cette partie du pays. Ce projet vise la formation sur une période de 3 ans, de 250 jeunes gabonais et gabonaises, au métier d’entrepreneur du secteur Café-Cacao, dont le coût est évalué à 200 millions de FCFA, a indiqué le directeur général de la Caistab. Les bénéficiaires sont les jeunes de 20 à 45 ans, résident principalement en milieu rural depuis au moins 2 ans. Pour lui, l’intérêt du programme est de sédentariser les jeunes en milieu rural et de rajeunir la population agricole gabonaise, étant donné que l’âge moyen des producteurs gabonais atteint aujourd’hui les 65 ans. Aussi, a-t-il signifié, que l’Etat gabonais, à travers la CAISTAB et d’autres partenaires, veut amener les jeunes à s’investir dans l’entreprenariat agricole, notamment dans la filière Café-Cacao. Les objectifs sont entre autres, d’améliorer leurs conditions de vie et de lutter contre la pauvreté en milieu rural. Pour la promotion 2017, 50 jeunes ont été sélectionnés dans tout le Gabon, dont 12 dans la province du Haut-Ogooué, parmi lesquels 8 ont choisi la culture du café. Ces jeunes vont suivre à compter de mercredi, une formation théorique et pratique de 10 jours, sur les bonnes pratiques agricoles, mais aussi, sur la gestion des recettes et l’entreprenariat, ainsi que des formations industrielles (usinage et conditionnement).

La CAISTAB promet également de fournir aux jeunes entrepreneurs, des pépinières régionales, des équipements matériels et des intrants. Ledit projet, d’après M. Ondias Souna, jouera un rôle important dans la diversification de l’économie gabonaise et permettra de récolter la croissance et le plein emploi pour les générations futurs. Pour sa part, le n°1 de la province du Haut-Ogooué, Jacques Dénis Tsanga a salué l’initiative et l’ensemble des objectifs à court, moyen et long terme fixés par la CAISTAB. Il a par ailleurs, exprimé son plaisir de considérer le Haut-Ogooué comme un berceau du Café, malgré la régression de l’activité, due aux vieillissements des populations et des plantations, sans compter la faible volonté des jeunes de vouloir travailler à la base. « Espérons que cet élan qui vous anime sera permanent, efficace et producteur », a-t-il souhaité aux initiateurs, non sans rappeler que dans les années antérieures, le café et le cacao rapportaient des devises conséquentes au pays, jusqu’en 1973, avant la flambée des prix du pétrole. Aux 12 jeunes entrepreneurs retenus, M. Jacques Dénis Tsanga les a exhortés de s’insérer dans ce programme avec autant de conviction et d’engagement, afin de pouvoir en inspirer d’autres. Pour Bernard Dinga, jeune entrepreneur dans le secteur Cacao à Mouanda, c’est un projet ambitieux qui permettra aux jeunes sans emplois, de s’investir à leur propre compte dans l’agriculture.

HUN/IM